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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Для управления гражданской обороны в Белгородской области закупят бронежилеты

7 марта 2023, 13:20
Фото: 1MI
На сайте госзакупок появилась информация о приобретении восьми бронежилетов. Заказчиком выступило региональное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В документах госзакупки указано, что из бюджета Белгородской области выделено 176 тыс. рублей на закупку восьми бронежилетов четвёртого класса защиты. Стоимость каждого — 22 тыс. рублей.

Заказчиком является ОГКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области». Исполнителя определят 17 марта, а поставить бронежилеты должны не позднее 30 мая.

Согласно описанию закупки, каждый бронежилет должен иметь бронеэлемент из металла, весить не более 9,2 килограмма, а размер должен составлять от 48-го до 62-го.

К жилету должны идти паспорт изделия, сертификат соответствия и сумка для переноски.

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#Ольга Аксёнова#Бронежилеты#Управление ГОЧС#Общество#Белгородская область
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