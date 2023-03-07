Для управления гражданской обороны в Белгородской области закупят бронежилеты

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В документах госзакупки указано, что из бюджета Белгородской области выделено 176 тыс. рублей на закупку восьми бронежилетов четвёртого класса защиты. Стоимость каждого — 22 тыс. рублей.
Заказчиком является ОГКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области». Исполнителя определят 17 марта, а поставить бронежилеты должны не позднее 30 мая.
Согласно описанию закупки, каждый бронежилет должен иметь бронеэлемент из металла, весить не более 9,2 килограмма, а размер должен составлять от 48-го до 62-го.
К жилету должны идти паспорт изделия, сертификат соответствия и сумка для переноски.