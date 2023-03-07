Бумажные квитанции за ЖКУ предложили заменить электронными

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Бумажные платёжные квитанции по ЖКХ в России могут заменить на электронные. Соответствующее предложение направлено в Минстрой РФ.
Инициативу в РЭО объяснили сохранением окружающей среды. Согласно подсчётам, каждый месяц на квитанции тратят 50 тонн бумаги. Зачастую квитанции выкидывают после оплаты. Это нерационально в условиях подорожания бумаги, пишет издание.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план по поэтапному переходу к внедрению платёжной инфраструктуры Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Над данным вопросом уже работают эксперты.
В Белгородской области квитанции не только позволяют оплатить коммунальные услуги, но и предоставляют информацию о правилах поведения при обстрелах.