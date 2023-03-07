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Published Сегодня, 11:03

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Бумажные квитанции за ЖКУ предложили заменить электронными

7 марта 2023, 11:03
Фото: 1MI
Бумажные квитанции на оплату коммунальных услуг могут замерить электронными. С таким предложением выступили в Российском экологическом операторе (РЭО), пишут «Народные новости». Ежемесячно на квитанции тратят 50 тонн бумаги.
Сюжет
ЖКХ

Бумажные платёжные квитанции по ЖКХ в России могут заменить на электронные. Соответствующее предложение направлено в Минстрой РФ.

Инициативу в РЭО объяснили сохранением окружающей среды. Согласно подсчётам, каждый месяц на квитанции тратят 50 тонн бумаги. Зачастую квитанции выкидывают после оплаты. Это нерационально в условиях подорожания бумаги, пишет издание.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план по поэтапному переходу к внедрению платёжной инфраструктуры Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Над данным вопросом уже работают эксперты.

В Белгородской области квитанции не только позволяют оплатить коммунальные услуги, но и предоставляют информацию о правилах поведения при обстрелах.

На квитанциях ЖКХ в Белгороде появились правила поведения при обстрелах
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#Ольга Аксёнова#Квитанции#Платёжки#ЖКХ#Жку#Рэо#Бумага#Общество
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