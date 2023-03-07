По словам эксперта, Белгород может затронуть разве что «эхо» от землетрясений, которые возможны в районе Кавказа или Карпатских гор. Предположительная магнитуда в этом случае вряд ли превысит три балла. В то же время административные и жилые здания Белгорода соответствуют требованиям сейсмической безопасности и способны выдержать землетрясение магнитудой до восьми баллов. Как отмечает Владимир Тюпин, высотные дома современной постройки возводятся по особой конструкции – устанавливаются стойки вертикального типа из железобетона, которые проходят по всей высоте здания. На всех этажах между стойками заливается пол из бетона, что обеспечивает требуемую прочность, даже если начнутся сильные подземные толчки.