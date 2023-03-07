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Published Сегодня, 07:51
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Белгородская область находится на Евразийской плите, которая считается безопасной с точки зрения сейсмической активности. Так что переживать по поводу вероятности землетрясения в Белгороде и в других населенных пунктах региона не стоит – в этом, в частности, убежден профессор и доктор технических наук Владимир Тюпин.
По словам эксперта, Белгород может затронуть разве что «эхо» от землетрясений, которые возможны в районе Кавказа или Карпатских гор. Предположительная магнитуда в этом случае вряд ли превысит три балла. В то же время административные и жилые здания Белгорода соответствуют требованиям сейсмической безопасности и способны выдержать землетрясение магнитудой до восьми баллов. Как отмечает Владимир Тюпин, высотные дома современной постройки возводятся по особой конструкции – устанавливаются стойки вертикального типа из железобетона, которые проходят по всей высоте здания. На всех этажах между стойками заливается пол из бетона, что обеспечивает требуемую прочность, даже если начнутся сильные подземные толчки.
Что касается «эха» турецкого землетрясения, то, по мнению Владимира Тюпина, оно может дойти до Белгорода, однако ощущаться практически не будет. Впрочем, и это маловероятно: основная напряженность концентрируется на участках столкновения Евразийской плиты и плит, на которых расположены Аравийский полуостров и Африка. И именно там подземные толчки становятся наиболее серьезными и ощутимыми, как в 2023 году.
Ранее в Белгородской области не фиксировались ни землетрясения, ни их отголоски в виде колебаний. В перспективе бояться подобных катаклизмов не стоит с учетом и расположения региона, его рельефа – ему не угрожают ни наводнения, ни оползни.
Ближайшие к Белгороду землетрясения, согласно статистике сайта voshod-solnca.ru за февраль и март и размещенной на нем интерактивной карте, фиксируются на расстояниях в 1000 км и более от города.
В сентябре 2016 года в Белгородской области местные жители почувствовали отголоски последнего землетрясения, которое произошло в Румынии, то есть в нескольких сотнях километров от областного центра. Напуганные люди оперативно оповестили о произошедшем МЧС. В ведомстве подтвердили, что отголоски румынского землетрясения действительно фиксировались, однако отметили: серьезных разрушений не было даже там, где, собственно, произошло землетрясение, эпицентре катаклизма, поэтому их в принципе не могло быть и в Белгороде.
Беспокойство белгородцев по поводу возможных природных катаклизмов в регионе вызвано событиями, произошедшими в Турции. 6 февраля 2023 года на востоке страны произошло серьезное землетрясение, которое стало наиболее крупным и разрушительным за 64-летнюю историю государства.
Жертвами землетрясения в Турции стали более 45 тысяч человек, в числе погибших были и граждане РФ. От землетрясения в 2023 году пострадала также Сирия, где погибли более 8 тысяч человек, множество людей пострадало и осталось без крова. На территории государства фиксировались сильные подземные толчки, магнитуда составила 8,7. Эти землетрясения накануне предсказал сейсмолог из Голландии Франк Хугербитс. По мнению экспертов Института физики Земли РАН, в так называемой очаговой зоне землетрясения сейсмическая активность наблюдается в течение длительного времени.