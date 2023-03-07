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Белгородцы просят вернуть выезд на Щорса с улицы Пирогова

7 марта 2023, 19:10
Фото: 1MI
Ситуацию с закрытым выездом с улицы Пирогова на улицу Щорса рядом с остановкой прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Местный житель Владимир Сергеевич попросил градоначальника вернуть возможность выехать на Щорса с Пирогова, так как в конце остановки стоит светофор, что позволяет водителям беспрепятственно выезжать на главную магистраль Харьковской горы, не мешая другим участникам движения.

На это Валентин Демидов ответил, что проект организации дорожного движения на улице Щорса разрабатывал Технологический университет, его утвердили в ГИБДД, поэтому он предлагает довериться в этом вопросе мнению экспертов.

Из-за того, что проезжая часть улицы Пирогова примыкает к улице Щорса под углом, существенно ограничен обзор для машин, и это небезопасно. Кроме того, ситуация там усугубляется разным рельефом проезжей части улиц Пирогова и Щорса. К тому же проезжая часть по улице Пирогова выходила точно на регулируемый пешеходный переход, что совершенно недопустимо.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, Михайловское шоссе в Белгороде перекрыто уже около года и открывать его пока не собираются. Ограничения действуют минимум до 4 апреля, а ввели их ещё в марте 2022 года.

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#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Улица Щорса#Управление дорог
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