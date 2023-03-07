Белгородцев разбудили громкие звуки над городом

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Белгородцы сообщили о громких звуках в районе 6:00, однако никаких данных о последствиях нет. Судя по всему, звук слышало лишь небольшое количество людей. Белгородец прислал видео с тем, что было слышно рано утром.
25 февраля жители областного центра и Белгородского района проснулись из-за громких звуков. Сработала система ПВО. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
17 февраля белгородцы тоже сообщали о громких звуках. В Сети появились фото с характерными следами в небе. Громко было в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.