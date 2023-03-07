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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Белгородцев разбудили громкие звуки над городом

7 марта 2023, 07:28
Фото: из видео Telegram-канал «Белгород №1»
7 марта около 6:00 некоторые горожане услышали громкие звуки. Момент бахов попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Белгород №1».

Белгородцы сообщили о громких звуках в районе 6:00, однако никаких данных о последствиях нет. Судя по всему, звук слышало лишь небольшое количество людей. Белгородец прислал видео с тем, что было слышно рано утром.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1»

25 февраля жители областного центра и Белгородского района проснулись из-за громких звуков. Сработала система ПВО. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

17 февраля белгородцы тоже сообщали о громких звуках. В Сети появились фото с характерными следами в небе. Громко было в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Белгородцы сообщили о громких звуках в нескольких районах
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Громкие звуки#Бахи#Видео
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