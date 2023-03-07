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Posted Сегодня, 21:12

Published Сегодня, 21:12

Modified Сегодня, 21:14

Updated Сегодня, 21:14

Белгородские дети и подростки смогут путешествовать по России дешевле на 50%

6 марта 2023, 21:12
Фото: 1MI
Скидка действует на путешествия по России с 1 июня по 31 августа, сообщили в региональном правительстве.
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Ржд

В пресс-службе правительства Белгородской области отметили, что дети от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа смогут купить билеты на 50% дешевле. Скидка распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках» и в двухэтажных купейных вагонах.

Оформить билеты со скидкой можно с 4 марта на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в билетных кассах. При оформлении проездного документа необходимо выбрать тариф «Полный», а затем ввести сведения о детях.

При посадке на поезд нужно будет показать билет и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что в регионе на протяжении семи лет действует летняя скидка на путешествия для детей. Такой возможностью в 2022 году успели воспользоваться 3,1 млн детей.

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#Александра Склярова#Проезд#Общество#Стоимость проезда#Ржд#Белгородская область
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