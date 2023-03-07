Белгородские дети и подростки смогут путешествовать по России дешевле на 50%

В пресс-службе правительства Белгородской области отметили, что дети от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа смогут купить билеты на 50% дешевле. Скидка распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках» и в двухэтажных купейных вагонах.