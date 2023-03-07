Белгородские автоинспекторы помогли спасти раненного при обстреле мужчину

Накануне над Новооскольским городским округом сработала система ПВО. Этот момент заметили автоинспекторы и выдвинулись к месту падения обломков. Пострадавшему мужчине они обработали рану, а затем наложили жгут, сообщили в «МВД Медиа».

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