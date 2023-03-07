Белгородские автоинспекторы помогли спасти раненного при обстреле мужчину

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Утром 6 марта сотрудники отдельного взвода ДПС застали работу ПВО над Новооскольским горокругом. Старший лейтенант полиции Дмитрий Агафонов и лейтенант полиции Виктор Лагошин в итоге помогли пострадавшему мужчине.
Ставшие свидетелями работы ПВО полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и отправились на предполагаемое место падения обломков. Вскоре правоохранители заметили троих человек. Среди них находился пострадавший.
6 марта над городским округом сбили три ракеты. Пострадал 47-летний мужчина. Он получил осколочные ранения руки и брюшной полости. На текущий момент житель региона лежит в больнице.
Правоохранители обработали 47-летнему мужчине рану и наложили жгут. После этого его передали сотрудникам скорой помощи. Других очевидцев сотрудники полиции увезли подальше от места падения обломков.