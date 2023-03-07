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Белгородские автоинспекторы помогли спасти раненного при обстреле мужчину

7 марта 2023, 11:49
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Накануне над Новооскольским городским округом сработала система ПВО. Этот момент заметили автоинспекторы и выдвинулись к месту падения обломков. Пострадавшему мужчине они обработали рану, а затем наложили жгут, сообщили в «МВД Медиа».
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Обстрел

Утром 6 марта сотрудники отдельного взвода ДПС застали работу ПВО над Новооскольским горокругом. Старший лейтенант полиции Дмитрий Агафонов и лейтенант полиции Виктор Лагошин в итоге помогли пострадавшему мужчине.

Ставшие свидетелями работы ПВО полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и отправились на предполагаемое место падения обломков. Вскоре правоохранители заметили троих человек. Среди них находился пострадавший.

6 марта над городским округом сбили три ракеты. Пострадал 47-летний мужчина. Он получил осколочные ранения руки и брюшной полости. На текущий момент житель региона лежит в больнице.

Правоохранители обработали 47-летнему мужчине рану и наложили жгут. После этого его передали сотрудникам скорой помощи. Других очевидцев сотрудники полиции увезли подальше от места падения обломков.

Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший
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#Обстрел ВСУ#Полицейские#Пострадавший#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Наталья Корявых
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