Белгородские артисты дали более 200 концертов в воинских частях

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Порядка 200 белгородских артистов выступили перед служащими в воинских частях в 2022 году. Представления показывали на передвижных сценических площадках.
В распоряжении области имеется десять автомобилей, оборудованных звуком и светом. Глава региона считает, что те эмоции, которыми делятся выступающие, очень важны. Это позволяет отвлечься и посмотреть на красоту, танцы, послушать пение и вспомнить свой дом.
«Уверен, что в этом году мы постараемся сделать больше, чем в прошлом. Все заявки, которые делают военнослужащие, командиры полков, мы стараемся быстро удовлетворить», — сказал Вячеслав Гладков.
Напомним, с 7 марта в Белгороде с гастролями выступают артисты драмтеатра Мариуполя. 7 и 8 марта пройдут показы спектаклей «Золотой цыплёнок» и «Водевили».