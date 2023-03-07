Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Белгородские артисты дали более 200 концертов в воинских частях

7 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI
Артисты выступают на передвижных сценических площадках. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем видеообращении.
Сюжет
Военные

Порядка 200 белгородских артистов выступили перед служащими в воинских частях в 2022 году. Представления показывали на передвижных сценических площадках.

В распоряжении области имеется десять автомобилей, оборудованных звуком и светом. Глава региона считает, что те эмоции, которыми делятся выступающие, очень важны. Это позволяет отвлечься и посмотреть на красоту, танцы, послушать пение и вспомнить свой дом.

«Уверен, что в этом году мы постараемся сделать больше, чем в прошлом. Все заявки, которые делают военнослужащие, командиры полков, мы стараемся быстро удовлетворить», — сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, с 7 марта в Белгороде с гастролями выступают артисты драмтеатра Мариуполя. 7 и 8 марта пройдут показы спектаклей «Золотой цыплёнок» и «Водевили».

В Белгороде с гастролями выступит труппа драмтеатра Мариуполя
Узнать подробнее
Читайте также:
Артисты Донецкой филармонии приехали с гастролями в Белгородскую областьТеатр пантомимы на фестивале «Белгород в цвету» выступил за 1,3 млн рублейМосковский театр «Геликон-опера» показал в Белгороде «Евгения Онегина»
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Артисты#Военные#Выступления#Концерты#Военнослужащие
Подпишитесь
Необученных мобилизованных белгородцев отправили на штурм вражеских позиций в ДНР?
Вчера, 18:57
Белгородцев разбудили громкие звуки над городом
Сегодня, 07:28
ВСУ открыли огонь по белгородскому приграничью
Сегодня, 07:21
В Белгороде открыли цветочную ярмарку
Сегодня, 07:22
Владельцы Белгородской области. Самый богатый Владимир Зотов и «Агро-Белогорье»
Вчера, 08:52
Новые автобусы и скидка на проезд: как меняется общественный транспорт в Белгороде
Сегодня, 06:04