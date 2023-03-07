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Белгородская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по числу отдохнувших в санаториях

7 марта 2023, 11:31
Фото: 1MI
В Белгородской области за 2022 год на 1000 жителей региона приходилось 14 гостей санаториев. Это 10-е место среди регионов Центрального федерального округа, следует из данных портала «Санатории России».
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Рейтинг

Рейтинг составили на основе данных Росстата и региональной статистики. Эксперты посчитали, сколько отдыхающих в санаториях приходилось в 2022 году на 1000 жителей каждого субъекта РФ.

Белгородская область в рейтинге по ЦФО заняла 10-е место. На 1000 жителей региона пришлось 14 человек, отдыхавших в санаториях в прошлом году.

Из соседей по Центральному Черноземью Белгородскую область обогнала только Воронежская — 18 гостей на 1000 жителей, что дало региону седьмое место по ЦФО. В Тамбовской области показатель составил девять человек на 1000 населения — это 14-е место. За ней следует Липецкая область. Там на 1000 жителей пришлось семь гостей санаториев. Курская область оказалась на 17-м месте — шесть гостей на 1000 курян.

Первое место в ЦФО заняла Ярославская область — 66 посетителей. За ней следуют Ивановская и Московская области — 55 и 45 соответственно.
Интересно, что замыкает рейтинг регионов по ЦФО Москва. В столичных санаториях на 1000 москвичей отдохнули четыре человека.

В целом по России лидерами предсказуемо оказались Краснодарский край — 323 гостя санатория, Ставропольский край — 226, Республика Крым — 213.

Отметим, что белгородцы могут помочь Краснодарскому краю и Крыму оставаться в лидерах рейтинга и воспользоваться льготными путёвками.

Белгородцам напомнили о возможности отдохнуть в санаториях Крыма и Ставрополья
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#Ольга Аксёнова#Санатории#Рейтинг#Общество#Белгородская область
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