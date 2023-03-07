Белгородская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по числу отдохнувших в санаториях

Из соседей по Центральному Черноземью Белгородскую область обогнала только Воронежская — 18 гостей на 1000 жителей, что дало региону седьмое место по ЦФО. В Тамбовской области показатель составил девять человек на 1000 населения — это 14-е место. За ней следует Липецкая область. Там на 1000 жителей пришлось семь гостей санаториев. Курская область оказалась на 17-м месте — шесть гостей на 1000 курян.