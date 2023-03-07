Белгородская «Негабаритика» подала в суд на «Негабаритику» из Москвы

Зарегистрированная в Ракитном «Негабаритика» собирается судиться за право так называться с «Негабаритикой» из Москвы. На данный момент дело оставлено без движения: проблема в том, что заявление было подано с нарушением требований. Белгородской компании дали время всё исправить и приложить чек об оплате госпошлины до 20 марта.