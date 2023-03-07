Белгородская «Негабаритика» подала в суд на «Негабаритику» из Москвы

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Зарегистрированная в Ракитном «Негабаритика» собирается судиться за право так называться с «Негабаритикой» из Москвы. На данный момент дело оставлено без движения: проблема в том, что заявление было подано с нарушением требований. Белгородской компании дали время всё исправить и приложить чек об оплате госпошлины до 20 марта.
Отметим, что «Негабаритика» белгородская была зарегистрирована в 2013 году. Гендиректор — Вячеслав Бородин. Владеет компанией Дмитрий Палиенко: он также владеет ООО «Негабаритика Центр». Последняя зарегистрирована в Белгороде, компании по перевозке грузов 24 года.
Что касается «Негабаритики» московской, то она гораздо моложе: зарегистрировали компанию в декабре 2022 года, её директор — Владимир Логин.
Отметим, что Дмитрий Палиенко вошёл в 2022 году в топ самых богатых белгородцев.