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Белгородская «Негабаритика» подала в суд на «Негабаритику» из Москвы

7 марта 2023, 12:36
Фото: 1MI
Компания по перевозке грузов из Белгородской области подала в суд на компанию «Негабаритику» из Москвы. Повод — защита исключительных прав на наименование.
Сюжет
Суд

Зарегистрированная в Ракитном «Негабаритика» собирается судиться за право так называться с «Негабаритикой» из Москвы. На данный момент дело оставлено без движения: проблема в том, что заявление было подано с нарушением требований. Белгородской компании дали время всё исправить и приложить чек об оплате госпошлины до 20 марта.

Отметим, что «Негабаритика» белгородская была зарегистрирована в 2013 году. Гендиректор — Вячеслав Бородин. Владеет компанией Дмитрий Палиенко: он также владеет ООО «Негабаритика Центр». Последняя зарегистрирована в Белгороде, компании по перевозке грузов 24 года. 

Что касается «Негабаритики» московской, то она гораздо моложе: зарегистрировали компанию в декабре 2022 года, её директор — Владимир Логин.

Отметим, что Дмитрий Палиенко вошёл в 2022 году в топ самых богатых белгородцев. 

Топ богатых людей Белгородской области
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