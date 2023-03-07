Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Автобусы в Белгороде 8 марта будут ездить по расписанию воскресенья

7 марта 2023, 08:04
Фото: 1MI
В праздничный день, 8 марта, общественный транспорт в Белгородской агломерации будет работать по расписанию выходного дня, сообщили в паблике областного организатора пассажирских перевозок.

В Международный женский день, 8 Марта, общественный транспорт в Белгородской агломерации будет ездить по расписанию выходного дня — воскресенья.

На следующий день, а также в пятницу автобусы будут ездить по привычному графику. Связано это с тем, что выходным в этом году станет только непосредственно праздничный день.

Добавим, что в центре Белгорода ограничат остановку и стоянку автомобилей с 23:00 7 марта и перекроют движение с 07:00 8 марта из-за забега «Беги, дорогая, беги». Мужчинам предлагают прийти на мероприятие в классических костюмах, а женщинам — в одежде красного и розового цветов.

Новые автобусы и скидка на проезд: как меняется общественный транспорт в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрутаВ Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусахБелгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
#Ольга Аксёнова#Автобус#8 марта#Международный женский день#Изменения в расписании#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Белгородский район
Подпишитесь
На Свято-Троицком бульваре в Белгороде начали снос домов под Белый квартал
Сегодня, 08:58
Белгородцев разбудили громкие звуки над городом
Сегодня, 07:28
Третий обстрел за сутки: белгородцев призывают уйти в укрытия
Сегодня, 11:06
В Белгороде открыли цветочную ярмарку
Сегодня, 07:22
Кому торговый центр? В Белгороде не покупают дорогую коммерческую недвижимость
Сегодня, 09:00
Старую свалку в Белгороде преобразят в 2024 году
Сегодня, 10:09