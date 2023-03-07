Автобусы в Белгороде 8 марта будут ездить по расписанию воскресенья

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Международный женский день, 8 Марта, общественный транспорт в Белгородской агломерации будет ездить по расписанию выходного дня — воскресенья.
На следующий день, а также в пятницу автобусы будут ездить по привычному графику. Связано это с тем, что выходным в этом году станет только непосредственно праздничный день.
Добавим, что в центре Белгорода ограничат остановку и стоянку автомобилей с 23:00 7 марта и перекроют движение с 07:00 8 марта из-за забега «Беги, дорогая, беги». Мужчинам предлагают прийти на мероприятие в классических костюмах, а женщинам — в одежде красного и розового цветов.