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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

34 инвалида из Белгородской области получат путёвки в санатории Крыма

7 марта 2023, 12:41
Фото: 1MI
На получение путёвки могут рассчитывать белгородцы с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга, сообщили в пресс-службе правительства области.

В 2023 году путёвки в санатории Крыма получат 34 инвалида из Белгородской области. На их лечение из бюджета области выделят 7,2 млн рублей.

Для прохождения санаторного лечения необходимо подать заявление и документы в органы соцзащиты по месту жительства. Продолжительность лечения составляет 24 дня. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (4722) 27-87-08.

Отметим, что санаторно-курортные путёвки и компенсация за проезд предоставляются не чаще одного раза в три года человеку с ОВЗ, постоянно проживающему на территории области. Инвалиды I группы при необходимости могут воспользоваться этим видом поддержки дважды в указанный период.

Напомним, что в 2022 году более 2 тыс. белгородцев получили льготные путёвки в санатории. Белгородцам доступны путёвки в Ставропольский и Краснодарский край, Крым.

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#Санаторий#Инвалиды#Общество#Белгородская область#Крым#Алина Харина
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