34 инвалида из Белгородской области получат путёвки в санатории Крыма

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В 2023 году путёвки в санатории Крыма получат 34 инвалида из Белгородской области. На их лечение из бюджета области выделят 7,2 млн рублей.
Для прохождения санаторного лечения необходимо подать заявление и документы в органы соцзащиты по месту жительства. Продолжительность лечения составляет 24 дня. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (4722) 27-87-08.
Отметим, что санаторно-курортные путёвки и компенсация за проезд предоставляются не чаще одного раза в три года человеку с ОВЗ, постоянно проживающему на территории области. Инвалиды I группы при необходимости могут воспользоваться этим видом поддержки дважды в указанный период.
Напомним, что в 2022 году более 2 тыс. белгородцев получили льготные путёвки в санатории. Белгородцам доступны путёвки в Ставропольский и Краснодарский край, Крым.