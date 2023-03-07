34 инвалида из Белгородской области получат путёвки в санатории Крыма

Отметим, что санаторно-курортные путёвки и компенсация за проезд предоставляются не чаще одного раза в три года человеку с ОВЗ, постоянно проживающему на территории области. Инвалиды I группы при необходимости могут воспользоваться этим видом поддержки дважды в указанный период.