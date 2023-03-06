Жителей приграничья запугивают нанесением удара по одному из районов

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Курян пугают угрозой удара по Фатежскому району в области. В МЧС по региону эту информацию опровергают и заявляют, что она не соответствует действительности.
Изначально указанные сообщения распространились в соцсетях. В них указано, что МЧС якобы рассылает данные об угрозе удара. Об этом необходимо предупредить обучающихся и их родителей. Вскоре ведомство назвало рассылку ложной.
Недостоверной информацией запугивают и белгородцев. В интернете появились публикации о том, что в Белгородской области с 5 по 7 марта якобы проводят проверки убежищ по всему региону.