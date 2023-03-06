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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Жителей приграничья запугивают нанесением удара по одному из районов

6 марта 2023, 12:58
Фото: 1MI
В Сети появились сообщения об угрозе удара по Фатежскому району Курской области. МЧС эти данные опровергает, пишут «Курские известия».
Сюжет
Фейк

Курян пугают угрозой удара по Фатежскому району в области. В МЧС по региону эту информацию опровергают и заявляют, что она не соответствует действительности.

Изначально указанные сообщения распространились в соцсетях. В них указано, что МЧС якобы рассылает данные об угрозе удара. Об этом необходимо предупредить обучающихся и их родителей. Вскоре ведомство назвало рассылку ложной.

Недостоверной информацией запугивают и белгородцев. В интернете появились публикации о том, что в Белгородской области с 5 по 7 марта якобы проводят проверки убежищ по всему региону.

Белгородцев запугивают проверками укрытий и убежищ
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#Наталья Корявых#Приграничье#Белгородская область#Курская область#Фейк#Происшествия#МЧС
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