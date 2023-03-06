За неделю в двух районах Белгородской области обстрелы повредили 23 дома

По словам руководителя администрации Шебекинского горокруга Владимира Жданова, за неделю в муниципалитете восстановили 35 домов, при этом в список повреждённых попали ещё 13 объектов. Всего в работе находятся 119 домов. Из них 69 было повреждено за позапрошлую неделю. Ещё 20 домовладений — незаконченные случаи. То есть, на объектах не завершены внешние работы.