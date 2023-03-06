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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

За неделю в двух районах Белгородской области обстрелы повредили 23 дома

6 марта 2023, 07:03
Фото: 1MI
Домовладения пострадали в Шебекинском и Валуйском горокругах. Подробнее о ситуации в ходе оперсовещания рассказали главы муниципалитетов.

По словам руководителя администрации Шебекинского горокруга Владимира Жданова, за неделю в муниципалитете восстановили 35 домов, при этом в список повреждённых попали ещё 13 объектов. Всего в работе находятся 119 домов. Из них 69 было повреждено за позапрошлую неделю. Ещё 20 домовладений — незаконченные случаи. То есть, на объектах не завершены внешние работы.

Расписки от собственников у нас есть, что претензий нет, а наружные работы отложены до наступлений положительных температур. Динамика положительная, средства есть, всё в работе. В среднем 35-40 домов мы за неделю восстанавливаем.
Владимир Жданов
Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Как рассказал глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов, за неделю в муниципалитете восстановили две квартиры и два дома. При этом повреждения получили ещё десять домовладений. Всего в работе 15 объектов, до 1 апреля планируют восстановить десять. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Спецоперация#Владимир Жданов#Алексей дыбов#Повреждения#Обстрелы#Дома#Район#СВО#Белгородская область
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