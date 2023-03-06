За 2022 год МСП получило свыше 232 млрд руб. по программе стимулирования кредитования

Наиболее активно финансируемыми в рамках ПСК сферами стали такие, как торговля и обрабатывающее производство. Компании торговой отрасли привлекли 63,4 миллиарда рублей, то есть 27% от общего объема финансирования. Предприятия из отрасли обрабатывающих производств получили 57,5 миллиарда рублей, или 25%. Объем привлеченных средств компаниями, занимающимися операциями с недвижимостью, составил 40,3 миллиарда рублей, или 17%. Бизнесмены из сферы транспортировки и хранения получили 26,5 миллиарда рублей, или 11%. Еще 4% привлекли строительные организации. Доля выданных в рамках ПСК кредитов для них составила 10 миллиардов рублей.