За 2022 год МСП получило свыше 232 млрд руб. по программе стимулирования кредитования

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Эта сумма в 2,3 раза превышает количество привлеченных средств за 2021 год, когда поддержкой воспользовались более 3 тысяч предпринимателей, - сообщают РИА-Новости.
Важную роль в увеличении кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства сыграли антикризисные программы кредитования, предоставленные ЦБ РФ. В число поддерживающих мероприятий входит и ПСК. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.
Представитель ЦБ РФ отметил, что Центробанк несколько раз донастраивал программу стимулирования льготного кредитования. При этом учитывался тот факт, что бизнесу нужны были оборотные средства. В этом году внимание будет сосредоточено преимущественно на инвестиционных кредитах предприятиям, которые способствуют структурной трансформации экономики.
«Для этого вместе с правительством мы запустили комбинированную программу, по которой бизнес из приоритетных отраслей может пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по льготной ставке – от 2,5 до 4%. Банк России вместе с правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 млрд рублей», – пояснил Мамута.
Наиболее активно финансируемыми в рамках ПСК сферами стали такие, как торговля и обрабатывающее производство. Компании торговой отрасли привлекли 63,4 миллиарда рублей, то есть 27% от общего объема финансирования. Предприятия из отрасли обрабатывающих производств получили 57,5 миллиарда рублей, или 25%. Объем привлеченных средств компаниями, занимающимися операциями с недвижимостью, составил 40,3 миллиарда рублей, или 17%. Бизнесмены из сферы транспортировки и хранения получили 26,5 миллиарда рублей, или 11%. Еще 4% привлекли строительные организации. Доля выданных в рамках ПСК кредитов для них составила 10 миллиардов рублей.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что большая часть привлеченного по ПСК финансирования пришлась на малый и микробизнес – это 81% из 232,3 миллиарда рублей.
Сейчас перед корпорацией стоит задача увеличить количество получателей льготного финансирования и бизнеса в целом. За прошлый год количество таких предпринимателей возросло более чем в 2 раза. Это произошло благодаря программе стимулирования кредитования, реализуемой Центробанком. Исаевич отметил, что КМСП запустила специальные отраслевые программы. Например, для предприятий из сферы высоких технологий, промышленности и туризма.