Выпускники-медики не закроют вакансии в белгородских больницах

Благодаря выпускникам в 2023 году в Белгороде на 100% будут закрыты вакансии офтальмологов, педиатров, колопроктологов и онкологов. Не закроется потребность в терапевтах, неврологах, врачах УЗИ, физиотерапевтах. Таким образом, из Белгородской области в сферу здравоохранения придут только 89 выпускников, все остальные вакансии планируется закрывать выпускниками из Курска (44 белгородца) и Воронежа (59 белгородцев), отметил Иконников.