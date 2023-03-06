Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Выпускники-медики не закроют вакансии в белгородских больницах

6 марта 2023, 08:23
Фото: 1MI
На работу в медучреждения области планируют прийти только 89 белгородских выпускников. Информацию озвучил глава регионального минздрава Андрей Иконников во время оперсовещания.

В 2023 году специалитет заканчивают 320 выпускников-медиков, 88 из них — стоматологи. 124 студента — жители области. Ординатуру заканчивают 218 выпускников, из которых только 128 — жители области.

В ординатуре по некоторым специальностям мы видим, что количество выпускников больше, чем вакансий. К примеру, по акушерской гинекологии две вакансии, а выпускников — 15. Или наоборот — по эндокринологии 15 вакансий, но шесть выпускников.
Андрей Иконников

Области в настоящий момент необходимы врачи-терапевты для работы в дневных стационарах амбулаторного звена, онкологи, эндокринологи, единичные случаи — детский психиатр, психиатр, хирург. Больше всего вакансий имеется в Старом Осколе, Белгороде, Валуйском и Губкинском горокругах, а также в Белгородском районе.

Благодаря выпускникам в 2023 году в Белгороде на 100% будут закрыты вакансии офтальмологов, педиатров, колопроктологов и онкологов. Не закроется потребность в терапевтах, неврологах, врачах УЗИ, физиотерапевтах. Таким образом, из Белгородской области в сферу здравоохранения придут только 89 выпускников, все остальные вакансии планируется закрывать выпускниками из Курска (44 белгородца) и Воронежа (59 белгородцев), отметил Иконников. 

Если мы не закрываем вакансии нашими выпускниками, то гарантия, что мы закроем другими, ещё меньше. Меня эта ситуация не устраивает. Мне нужно сокращение вакансий. У нас есть свои студенты, мы готовим своих специалистов, но они не приходят к нам. Это значит, что мы делаем свою работу плохо.
Вячеслав Гладков

 

Читайте также:
Врач-терапевт рассказала о пользе и вреде употребления блинов на МасленицуВ планах белгородского минздрава трудоустроить 306 врачей в 2023 годуСредняя зарплата белгородских врачей за 2022 год превысила 76 тысяч рублей
#Алина Харина#Врачи#Белгородские студенты#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей иконников
Подпишитесь
Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший
Сегодня, 04:10
На выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям направили 559,4 млн рублей
Сегодня, 08:30
В результате обстрела Белгородской области убиты 50 коров
Сегодня, 07:30
Белгородская область не вошла в топ регионов с самым доступным бензином
Сегодня, 07:26
«Страшно ходить»: на Крейде в Белгороде осыпается мост
Вчера, 07:14
Гладков уточнил состояние раненного при обстреле белгородца
Сегодня, 07:06