Выпускники-медики не закроют вакансии в белгородских больницах

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В 2023 году специалитет заканчивают 320 выпускников-медиков, 88 из них — стоматологи. 124 студента — жители области. Ординатуру заканчивают 218 выпускников, из которых только 128 — жители области.
В ординатуре по некоторым специальностям мы видим, что количество выпускников больше, чем вакансий. К примеру, по акушерской гинекологии две вакансии, а выпускников — 15. Или наоборот — по эндокринологии 15 вакансий, но шесть выпускников.
Андрей Иконников
Области в настоящий момент необходимы врачи-терапевты для работы в дневных стационарах амбулаторного звена, онкологи, эндокринологи, единичные случаи — детский психиатр, психиатр, хирург. Больше всего вакансий имеется в Старом Осколе, Белгороде, Валуйском и Губкинском горокругах, а также в Белгородском районе.
Благодаря выпускникам в 2023 году в Белгороде на 100% будут закрыты вакансии офтальмологов, педиатров, колопроктологов и онкологов. Не закроется потребность в терапевтах, неврологах, врачах УЗИ, физиотерапевтах. Таким образом, из Белгородской области в сферу здравоохранения придут только 89 выпускников, все остальные вакансии планируется закрывать выпускниками из Курска (44 белгородца) и Воронежа (59 белгородцев), отметил Иконников.
Если мы не закрываем вакансии нашими выпускниками, то гарантия, что мы закроем другими, ещё меньше. Меня эта ситуация не устраивает. Мне нужно сокращение вакансий. У нас есть свои студенты, мы готовим своих специалистов, но они не приходят к нам. Это значит, что мы делаем свою работу плохо.
Вячеслав Гладков