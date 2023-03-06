Выгодная закупка: как мошенники под видом «Ростелекома» обманывают бизнесменов

Под видом сотрудников «Ростелекома» мошенники предлагают предприятиям принять участие в различных закупках — от сдачи помещений в аренду до перевозки корпоративных клиентов и поставки кондиционеров. Обязательным условием является внесение их в «реестр поставщиков» или оформление сертификата, который предприниматель должен оплатить для допуска к конкурсу.