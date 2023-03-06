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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Выгодная закупка: как мошенники под видом «Ростелекома» обманывают бизнесменов

6 марта 2023, 13:18
Фото: 1MI
В ЦФО участились попытки обмануть представителей среднего и малого бизнеса.

Под видом сотрудников «Ростелекома» мошенники предлагают предприятиям принять участие в различных закупках — от сдачи помещений в аренду до перевозки корпоративных клиентов и поставки кондиционеров. Обязательным условием является внесение их в «реестр поставщиков» или оформление сертификата, который предприниматель должен оплатить для допуска к конкурсу.

За последнее время мы получили десятки обращений от компаний из Москвы, Белгорода, Смоленска и других регионов. Представителей всех их пытались обмануть. Схема примерно одинаковая: мошенники от имени «Ростелекома» предлагают крайне выгодные условия, представляют целый пакет документов и подробное ТЗ. Когда представитель компании уже готов передать всю документацию, выясняется, что не хватает одного — «сертификата участника закупки» или выписки из «реестра надежных поставщиков». Естественно, этот документ можно оформить только за дополнительную плату, которую злоумышленники обещают компенсировать. После оплаты «закупщики» исчезают.
Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
Будьте бдительны и осторожны! ПАО «Ростелеком» не предлагает участия в закупках по электронной почте или телефону! Извещение и документация о закупках в открытой форме размещаются в единой информационной системе, а также на сайте компании. Подача заявок по таким закупкам осуществляется с помощью функционала торговой электронной площадки. Мы не требуем от участников приобретения каких-либо сертификатов или перечисления денежных средств на свой расчетный счет. Если вы понесли ущерб в результате действий мошенников, обязательно обратитесь в правоохранительные органы.
Андрей Сафонов, директор по безопасности региона «Центр» ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» осуществляет свою закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком», размещенном на сайте компании.

Закрытые закупки ПАО «Ростелеком» не публикует в открытых источниках. Доступ к таким закупкам осуществляется в особом порядке. Информация обо всех открытых закупках, проводимых ПАО «Ростелеком», публикуется на сайте компании.

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#Артем Черненко#Ростелеком#ПАО «Ростелеком»#Телефонные мошенники#Общество#Белгородская область
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