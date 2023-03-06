ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Село Солнцевка Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Местные жители получили соответствующую СМС-рассылку около 12:50. Людей просили спуститься в подвалы. Данных о пострадавших и повреждениях пока нет.
Ранее сообщалось об обстреле села Белянка в Шебекинском горокруге. Жителям также пришла СМС-рассылка. Официальной информации о происшествии тоже не было.
Утром 6 марта над Новооскольским горокругом сбили три ракеты. Пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение руки.