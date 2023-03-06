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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом

6 марта 2023, 09:59
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попала Солнцевка в Белгородском районе

Жителям села пришла соответствующая СМС-рассылка. Официальной информации о происшествии пока нет.
Сюжет
СВО

Село Солнцевка Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Местные жители получили соответствующую СМС-рассылку около 12:50. Людей просили спуститься в подвалы. Данных о пострадавших и повреждениях пока нет.

Фото: РСЧС

Ранее сообщалось об обстреле села Белянка в Шебекинском горокруге. Жителям также пришла СМС-рассылка. Официальной информации о происшествии тоже не было.

Утром 6 марта над Новооскольским горокругом сбили три ракеты. Пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение руки.

Внимание, обстрел: ВСУ открыли огонь по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Смс#Спецоперация#СВО#Солнцевка#Белгородская область#Белгородский район#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье
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