Внимание, обстрел: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В полдень 6 марта жители села Белянка Шебекинского горокруга получили СМС-рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в подвалы в связи с обстрелом. Официальной информации пока нет.
Это уже второй обстрел территории Белгородской области за понедельник. Утром стало известно, что над Новым Осколом система ПВО сбила три ракеты. Пострадал мужчина.
Накануне в Щетиновке Белгородского района ВСУ обстреляли из миномётов молочный комплекс. Погибли 50 коров, ещё 20 пострадали. Всего в комплексе содержались 600 голов крупного рогатого скота.