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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Внимание, обстрел: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

6 марта 2023, 08:58
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Белянку в Белгородской области

Жителям села Белянка приходит рассылка с просьбой укрыться в безопасном месте из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Сюжет
Обстрел

В полдень 6 марта жители села Белянка Шебекинского горокруга получили СМС-рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в подвалы в связи с обстрелом. Официальной информации пока нет.

Это уже второй обстрел территории Белгородской области за понедельник. Утром стало известно, что над Новым Осколом система ПВО сбила три ракеты. Пострадал мужчина.

Накануне в Щетиновке Белгородского района ВСУ обстреляли из миномётов молочный комплекс. Погибли 50 коров, ещё 20 пострадали. Всего в комплексе содержались 600 голов крупного рогатого скота.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белянка
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