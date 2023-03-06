В Старом Осколе ночью было громко: неизвестные решили устроить запрещённый фейерверк

В ночь на 6 марта старооскольцы проснулись от громких звуков. Неизвестные в районе 1:00 запустили фейерверк. Жители области тем самым снова нарушили запрет на запуск салютов, пока в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.