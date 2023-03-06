В Старом Осколе ночью было громко: неизвестные решили устроить запрещённый фейерверк

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В ночь на 6 марта старооскольцы проснулись от громких звуков. Неизвестные в районе 1:00 запустили фейерверк. Жители области тем самым снова нарушили запрет на запуск салютов, пока в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.
Подобные случаи в Белгородской области происходили неоднократно. 23 февраля житель Белгорода запустил фейерверк на улице Железнодорожной в районе дома № 103. Ему грозило до 15 суток ареста.
В центре города 2 февраля неизвестные также напугали белгородцев фейерверком. Его запустили на перекрёстке улиц Попова и Маяковского.