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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Старом Осколе ночью было громко: неизвестные решили устроить запрещённый фейерверк

6 марта 2023, 06:39
Фото: «ОК! Старый Оскол»

Неизвестные запустили фейерверк ночью в Старом Осколе

Старооскольцы в ночь на 6 марта проснулись от громких звуков от фейерверков. Их запуск на территории региона запрещён. Видео опубликовали в Telegram-канале «ОК! Старый Оскол».

В ночь на 6 марта старооскольцы проснулись от громких звуков. Неизвестные в районе 1:00 запустили фейерверк. Жители области тем самым снова нарушили запрет на запуск салютов, пока в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.

 

Видео: «ОК! Старый Оскол»

Подобные случаи в Белгородской области происходили неоднократно. 23 февраля житель Белгорода запустил фейерверк на улице Железнодорожной в районе дома № 103. Ему грозило до 15 суток ареста.

В центре города 2 февраля неизвестные также напугали белгородцев фейерверком. Его запустили на перекрёстке улиц Попова и Маяковского.

Белгородцу грозит арест до 15 суток за запуск фейерверка 23 февраля
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