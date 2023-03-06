В России могут создать социальные паспорта семей мобилизованных

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Президент Владимир Путин поддержал идею создания в России паспорта семей мобилизованных. Инициатива направлена на оказание поддержки семьям военнослужащих.
Как заявил Путин, он благодарен за инициативы по спецоперации. Идею создания паспортов глава государства назвал очень хорошей. По мнению президента, тиражировать её можно на всю страну.
Вопросы по поводу поддержки военнослужащих Владимир Путин обсуждал с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. На встрече, проходившей в режиме видеоконференции, глава региона рассказал, что под опеку области взяли военный городок, где проживают семьи военнослужащих.
Для детей построили детскую площадку, а семьям оказали материальную помощь. Кроме того, семьям помогают и с другими проблемами — начиная от газификации и заканчивая медицинскими вопросами.