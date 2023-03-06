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Published Сегодня, 14:17

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В России могут создать социальные паспорта семей мобилизованных

6 марта 2023, 14:17
Фото: 1MI
В стране может появиться единый паспорт семей мобилизованных для оказания им социальной поддержки. Эту инициативу поддержал Владимир Путин, пишут «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент Владимир Путин поддержал идею создания в России паспорта семей мобилизованных. Инициатива направлена на оказание поддержки семьям военнослужащих.

Как заявил Путин, он благодарен за инициативы по спецоперации. Идею создания паспортов глава государства назвал очень хорошей. По мнению президента, тиражировать её можно на всю страну.

Вопросы по поводу поддержки военнослужащих Владимир Путин обсуждал с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. На встрече, проходившей в режиме видеоконференции, глава региона рассказал, что под опеку области взяли военный городок, где проживают семьи военнослужащих.

Для детей построили детскую площадку, а семьям оказали материальную помощь. Кроме того, семьям помогают и с другими проблемами — начиная от газификации и заканчивая медицинскими вопросами.

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#Наталья Корявых#Владимир Путин#Общество#Мобилизованные#Помощь#Поддержка#Военнослужащие#Паспорт семьи мобилизованного#Спецоперация
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