В результате обстрела Белгородской области убиты 50 коров

Накануне губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского села и сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили постройка на территории сельхозпредприятия, а также ЛЭП. Сообщения об обстреле жители Щетиновки получили в районе 14:15.