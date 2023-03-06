Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В результате обстрела Белгородской области убиты 50 коров

6 марта 2023, 07:30
Фото: Telegram-канал SHOT
Таковы итоги происшествия в Щетиновке Белгородского района. Стреляли в населённый пункт, предположительно, из посёлка Ветеринарное Харьковской области. Две миномётные мины попали в здание, пишет Telegram-канал SHOT.
Сюжет
Обстрел

50 коров убило в Щетиновке в результаты обстрела 5 марта. Две миномётные мины попали в здание Щетиновского молочного комплекса, принадлежащего ООО «Ситимилк». Стреляли, предположительно, из харьковского посёлка Ветеринарное.

Уточняется, что на территории комплекса находилось порядка 600 голов крупного рогатого скота. 43 коровы и семь быков убиты, пострадали ещё 20 животных. Среди сотрудников ранения никто не получил.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского села и сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили постройка на территории сельхозпредприятия, а также ЛЭП. Сообщения об обстреле жители Щетиновки получили в районе 14:15.

Гладков подтвердил обстрел Белгородского района
Узнать подробнее
Читайте также:
Очередной обстрел: ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую областьПосле обстрела ВСУ снаряды упали на территорию белгородской школыЧетвёртый обстрел за день: населённый пункт под Белгородом вновь под огнём ВСУ
#Щетиновка#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Разрушения#Коровы
Подпишитесь
Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший
Сегодня, 04:10
На выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям направили 559,4 млн рублей
Сегодня, 08:30
Белгородская область не вошла в топ регионов с самым доступным бензином
Сегодня, 07:26
«Страшно ходить»: на Крейде в Белгороде осыпается мост
Вчера, 07:14
Гладков уточнил состояние раненного при обстреле белгородца
Сегодня, 07:06