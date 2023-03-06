В результате обстрела Белгородской области убиты 50 коров

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
50 коров убило в Щетиновке в результаты обстрела 5 марта. Две миномётные мины попали в здание Щетиновского молочного комплекса, принадлежащего ООО «Ситимилк». Стреляли, предположительно, из харьковского посёлка Ветеринарное.
Уточняется, что на территории комплекса находилось порядка 600 голов крупного рогатого скота. 43 коровы и семь быков убиты, пострадали ещё 20 животных. Среди сотрудников ранения никто не получил.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского села и сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили постройка на территории сельхозпредприятия, а также ЛЭП. Сообщения об обстреле жители Щетиновки получили в районе 14:15.