В предпраздничный день белгородцев ожидает снег с дождём и перепад температур

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Во вторник, 7 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днём ожидаются небольшие мокрый снег и дождь.
Ветер южной четверти ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.
Ночь в регионе будет холодной: от -8 °С до -3 °С. Однако уже днём столбик термометра местами поднимется до +5 °С.
В Белгороде ночью температура воздуха составит от -3 °С до -1 °С. Днём потеплеет — от +1 °С до +3 °С.