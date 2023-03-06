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Posted 6 марта 2023, 13:58

Published 6 марта 2023, 13:58

Modified 6 марта 2023, 14:00

Updated 6 марта 2023, 14:00

В Белгородской области ночью похолодает до -8 °С

В предпраздничный день белгородцев ожидает снег с дождём и перепад температур

6 марта 2023, 13:58
Фото: 1MI

В Белгородской области ночью похолодает до -8 °С

Сюжет
Погода
В Белгородской области 7 марта возможны мокрый снег, дождь и ветер. Несмотря на холодную ночь, столбик термометра днём покажет от 0 °С до +5 °С, говорится в прогнозе ГУ МЧС.

Во вторник, 7 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днём ожидаются небольшие мокрый снег и дождь.

Ветер южной четверти ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.

Ночь в регионе будет холодной: от -8 °С до -3 °С. Однако уже днём столбик термометра местами поднимется до +5 °С.

В Белгороде ночью температура воздуха составит от -3 °С до -1 °С. Днём потеплеет — от +1 °С до +3 °С.

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