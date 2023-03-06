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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший

6 марта 2023, 04:10
Фото: 1MI

Гладков: Система ПВО сбила три ракеты над Новым Осколом в Белгородской области

Один мужчина получил осколочные ранения, сообщил губернатор.
Сюжет
Пво

Ранним утром 6 марта в Новом Осколе сработала система ПВО. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, три ракеты были сбиты, однако не обошлось без пострадавших: один мужчина получил осколочные ранения руки.

Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких сёлах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пострадавший#Происшествия#Пво#Новый Оскол#Вячеслав Гладков
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