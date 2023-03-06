Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Ранним утром 6 марта в Новом Осколе сработала система ПВО. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, три ракеты были сбиты, однако не обошлось без пострадавших: один мужчина получил осколочные ранения руки.
Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких сёлах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области