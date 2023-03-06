В белгородскую тероборону вступили 12 из 50 депутатов облдумы

Также в облдуме рассказали, что вступившие в народное ополчение депутаты участвуют в учениях на полигоне и посещают теоретические занятия в тех муниципалитетах, где проживают. Им выдали форму как рядовым членам сводного оперативного отряда содействия правопорядку.