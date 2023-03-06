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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В белгородскую тероборону вступили 12 из 50 депутатов облдумы

6 марта 2023, 15:10
Фото: страница Юрия Клепикова в соцсети
В облдуме сообщили Go31, что депутаты участвуют в учениях и посещают теоретические занятия.

Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков на своей странице в соцсети ранее рассказал, что он со своими коллегами вступил в ряды народного ополчения.

Журналистам Go31 в облдуме рассказали, что в ряды общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» вступили 12 депутатов из 50.

По словам первого заместителя председателя Белгородской областной думы Любови Киреевой, депутаты подавали заявление по месту жительства. Поэтому зачислены в разные подразделения теробороны. Она отметила, что во всех семи батальонах есть представители депутатского корпуса.

Также в облдуме рассказали, что вступившие в народное ополчение депутаты участвуют в учениях на полигоне и посещают теоретические занятия в тех муниципалитетах, где проживают. Им выдали форму как рядовым членам сводного оперативного отряда содействия правопорядку.

Что касается формы, издание напоминает слова Вячеслава Гладкова, о том, что она выдаётся только людям, регулярно посещающим занятия. Причина этому — её высокая стоимость.

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#Ольга Аксёнова#Тероборона#Депутаты#Облдума#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Юрий клепиков#Любовь киреева
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