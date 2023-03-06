В Белгородской области запустят комплекс мероприятий «Внуки Победы»

«Внуки Победы» - комплекс мероприятий, разработанный министерством по делам молодёжи совместно с министерствами образования, культуры, муниципальными образованиями, которые будут реализованы с помощью волонтёрского корпуса «Волонтёры Победы» и приурочены к 80-летию Прохоровского сражения и освобождения Белгорода. Охватить планируют порядка 300 тысяч человек. События будут проходить с 15 апреля по 23 августа.