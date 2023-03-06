В Белгородской области запустят комплекс мероприятий «Внуки Победы»

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:43
«Внуки Победы» - комплекс мероприятий, разработанный министерством по делам молодёжи совместно с министерствами образования, культуры, муниципальными образованиями, которые будут реализованы с помощью волонтёрского корпуса «Волонтёры Победы» и приурочены к 80-летию Прохоровского сражения и освобождения Белгорода. Охватить планируют порядка 300 тысяч человек. События будут проходить с 15 апреля по 23 августа.
Среди основных направлений реализации данного проекта:
В мероприятиях будут задействованы различные категории детей и молодёжи со своим пулом событий:
Организовывать и проводить мероприятия будут по следующему алгоритму:
Основные большие мероприятия будут приурочены к 9 мая, Дню России, 12 июля, 5 августа. Последняя точка окончания мероприятий — День освобождения Белгородской области (23 августа).
Татьяна Киреева
Глава региона Вячеслав Гладков предложил не закончить данную акцию в августе, а продлить до конца года.
Начнётся новый учебный год, надеюсь, что дети придут в школы во всех районах области. Мне кажется, вовлечь детей в осенний период во все эти замечательные мероприятия, которые сейчас запланированы, было бы очень хорошо.
Вячеслав Гладков