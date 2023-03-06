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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В Белгородской области запустят комплекс мероприятий «Внуки Победы»

6 марта 2023, 07:42
Фото: 1MI
Это будет целый комплекс с экскурсиями, квизами и играми для всей семьи. Подробнее рассказала министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева.

«Внуки Победы» - комплекс мероприятий, разработанный министерством по делам молодёжи совместно с министерствами образования, культуры, муниципальными образованиями, которые будут реализованы с помощью волонтёрского корпуса «Волонтёры Победы» и приурочены к 80-летию Прохоровского сражения и освобождения Белгорода. Охватить планируют порядка 300 тысяч человек. События будут проходить с 15 апреля по 23 августа.

Среди основных направлений реализации данного проекта:

  • маршрут экскурсий, который будут проходить вместе с «Волонтёрами Победы» в соответствии с возрастом детей и молодёжи;
  • акции «Субботник Памяти»;
  • исторические квесты.
  • интерактивные мероприятия 12 июля на Прохоровском поле.
Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

В мероприятиях будут задействованы различные категории детей и молодёжи со своим пулом событий:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Организовывать и проводить мероприятия будут по следующему алгоритму:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области
Основные большие мероприятия будут приурочены к 9 мая, Дню России, 12 июля, 5 августа. Последняя точка окончания мероприятий — День освобождения Белгородской области (23 августа).
Татьяна Киреева

Глава региона Вячеслав Гладков предложил не закончить данную акцию в августе, а продлить до конца года.

Начнётся новый учебный год, надеюсь, что дети придут в школы во всех районах области. Мне кажется, вовлечь детей в осенний период во все эти замечательные мероприятия, которые сейчас запланированы, было бы очень хорошо.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Мероприятия#Молодёж#Прохороское поле#Общество#Белгородская область#День Победы
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