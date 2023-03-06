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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах

6 марта 2023, 11:17
Фото: 1MI
По первому показателю в январе был прирост на 150%, по второму — на 47%. Данными поделились в федеральном МВД. Помимо этого, регион показал наибольший прирост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — 248,7%.

Белгородская область попала в топ-10 регионов с ростом преступлений, совершённых на трассах. Указанный показатель вырос на 150%. В Центральном Черноземье прирост оказался больше только в Липецкой области, где он равняется 120%. Лидирует же Карачаево-Черкесия — 400%.

Достаточно высокий прирост наблюдается по преступлениям, совершённым на улицах и площадях, в парках и скверах. Белгородская область стала четвёртой по указанному показателю (+47%) среди российских регионов. В десятку лидеров вошла и Тамбовская область, где зафиксировали прирост в 40,6%.

Не лучшим образом сложилась ситуация и с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Белгородская область в данном случае оказалась лидером по наиболее высокому темпу прироста. Число таких преступлений выросло на 248,7%.

Помимо этого, Белгородская область вошла в топ-10 российских регионов с наиболее высоким приростом количества преступлений. Показатель по состоянию на январь составил 27,8%. Среди регионов Центрального Черноземья обходит Белгородскую только Липецкая область с показателем в 28,5%.

Тяжких и особо тяжких преступлений в Белгородской области совершили 606. Их число выросло на 75,7% по сравнению с январём прошлого года.

В Белгородской области не раскрыто 35% тяжких и особо тяжких преступлений
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Преступление#Прирост#Мвд#Трассы#Улицы#Скверы#Площади#Незаконный оборот наркотиков#Происшествия
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