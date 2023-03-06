В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах

Белгородская область попала в топ-10 регионов с ростом преступлений, совершённых на трассах. Указанный показатель вырос на 150%. В Центральном Черноземье прирост оказался больше только в Липецкой области, где он равняется 120%. Лидирует же Карачаево-Черкесия — 400%.