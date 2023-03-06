В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Белгородская область попала в топ-10 регионов с ростом преступлений, совершённых на трассах. Указанный показатель вырос на 150%. В Центральном Черноземье прирост оказался больше только в Липецкой области, где он равняется 120%. Лидирует же Карачаево-Черкесия — 400%.
Достаточно высокий прирост наблюдается по преступлениям, совершённым на улицах и площадях, в парках и скверах. Белгородская область стала четвёртой по указанному показателю (+47%) среди российских регионов. В десятку лидеров вошла и Тамбовская область, где зафиксировали прирост в 40,6%.
Не лучшим образом сложилась ситуация и с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Белгородская область в данном случае оказалась лидером по наиболее высокому темпу прироста. Число таких преступлений выросло на 248,7%.
Помимо этого, Белгородская область вошла в топ-10 российских регионов с наиболее высоким приростом количества преступлений. Показатель по состоянию на январь составил 27,8%. Среди регионов Центрального Черноземья обходит Белгородскую только Липецкая область с показателем в 28,5%.
Тяжких и особо тяжких преступлений в Белгородской области совершили 606. Их число выросло на 75,7% по сравнению с январём прошлого года.