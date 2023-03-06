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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Белгородской области распространяют фейк об отравленных украинцами духах

6 марта 2023, 09:08
О «ядовитых духах» рассказали «Бел.Ру» местные жители.

В мессенджерах начали распространять информацию о том, что украинцы якобы подходят к людям на улицах и предлагают понюхать пробники духов. У человека, вдохнувшего такой парфюм, возникают проблемы со здоровьем, которые приводят к смерти.

«Понюхав такой пробник, человек получает летальный исход в течение двух суток», — следует из сообщения в мессенджерах.

Ранее эту информацию также опроверг Telegram-канал «Война с фейками». По данным канала, информацию вбросили нескольким впечатлительным людям, а после этого сработало «сарафанное радио». 

Отметим, что рассылка подобных фейковых сообщений с предупреждениями массово распространилась в различных мессенджерах и в других регионах России.

Фото: Bel.ru

Напомним, что ранее министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой. Очередной фейк распространился в Сети — якобы главный врач больницы скорой помощи (БСМП) предупредила всех о возможной биологической диверсии в связи с ситуацией на Украине.

Глава регионального минздрава отметил, что в Белгородской области как таковой БСМП ещё нет. А если речь шла о горбольнице №2, там главный врач мужчина, а не женщина.

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#Алина Харина#Духи#Общество#Эксклюзив#Фейк#Белгородская область
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