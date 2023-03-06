В Белгородской области назвали число трудоустроенных молодых педагогов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В текущем учебном году в Белгородской области на работу устроились 214 молодых педагогов. Таких специалистов насчитывают около 5 тыс. человек. Практически каждый пятый педагог — моложе 30 лет.
В общем в сфере образования в регионе трудится 28,1 тыс. педагогических работников. В начале учебного года на работу приняли 128 учителей и 80 воспитателей, ещё шестерых человек — в учреждения дополнительного образования.
Также власти уточняют, что для молодых учителей в регионе действует комплекс мер поддержки. Речь о гарантированной доплате в размере 30% от должностного оклада, дополнительных выплатах на муниципальных уровнях размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
Педагоги, работающие в сельской местности, тоже сохранили свои социальные гарантии. Они получают компенсацию оплаты коммунальных услуг, а их оклады повышены на 25%.