В Белгородской области могут ввести звание «Почётный наставник»

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Указом президента РФ 2023 год был объявлен годом педагога и наставника в России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил ввести в регионе звание «Почётный наставник».
Я думаю, что никому не нужно объяснять крайней необходимости увеличения внимания к наставникам, потому что понимаем, что для них не просто важно дать образование, нужно научить правильно -быть гражданином, патриотом, любить профессию. Я думаю, что было бы правильно, если бы мы рассмотрели вопрос о дополнительном нематериальном поощрении наставников. У нас их много. По многим направления мы занимаем лидирующие позиции, но не всегда мы отдаём должное людям, которые являются образцом для подражания. Если мы с вами введём почётное звание «Наставник области», это будет правильно.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил проработать этот вопрос с общественностью, учителями и педагогами.