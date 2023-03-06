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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В Белгородской области могут ввести звание «Почётный наставник»

6 марта 2023, 06:36
Фото: 1MI
Знаком отличия планируют награждать лучших педагогов и наставников региона. Вопрос подняли во время оперсовещания правительства 6 марта.

Указом президента РФ 2023 год был объявлен годом педагога и наставника в России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил ввести в регионе звание «Почётный наставник».

Я думаю, что никому не нужно объяснять крайней необходимости увеличения внимания к наставникам, потому что понимаем, что для них не просто важно дать образование, нужно научить правильно -быть гражданином, патриотом, любить профессию. Я думаю, что было бы правильно, если бы мы рассмотрели вопрос о дополнительном нематериальном поощрении наставников. У нас их много. По многим направления мы занимаем лидирующие позиции, но не всегда мы отдаём должное людям, которые являются образцом для подражания. Если мы с вами введём почётное звание «Наставник области», это будет правильно.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил проработать этот вопрос с общественностью, учителями и педагогами.

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#Алина Харина#Наставник#Педагог#Звание#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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