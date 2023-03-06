В Белгороде в ЦМИ откроют пункт сбора посылок для военнослужащих

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В ЦМИ Белгорода открыт пункт сбора посылок для людей, чьи родственники проходят службу на территории области.
У нас есть опыт сбора подарков и передачи военнослужащим. Мы отработали механизм с «Почтой России». Два раза в неделю будем забирать посылки для военных с почты. Всё, что будет приходить нам, будем передавать в воинские части. Мы этим занимались почти год, но только не в таких объёмах.
Татьяна Киреева, министр по делам молодёжи области
Губернатор Вячеслав Гладков поручил распространить информацию о пункте сбора посылок в соцсетях, на информационных стендах вокзалов, а также в военкоматах.