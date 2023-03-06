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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Белгороде в ЦМИ откроют пункт сбора посылок для военнослужащих

6 марта 2023, 07:38
Фото: 1MI
Семьи смогут отправить посылки военным, которые дислоцируются на территории Белгородской области. Информацию озвучили в ходе оперсовещания правительств 6 марта.

В ЦМИ Белгорода открыт пункт сбора посылок для людей, чьи родственники проходят службу на территории области.

У нас есть опыт сбора подарков и передачи военнослужащим. Мы отработали механизм с «Почтой России». Два раза в неделю будем забирать посылки для военных с почты. Всё, что будет приходить нам, будем передавать в воинские части. Мы этим занимались почти год, но только не в таких объёмах.
Татьяна Киреева, министр по делам молодёжи области
Фото: правительство Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков поручил распространить информацию о пункте сбора посылок в соцсетях, на информационных стендах вокзалов, а также в военкоматах.

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#Алина Харина#Посылка#ЦМИ#Военнослужащие#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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