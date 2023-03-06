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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Белгороде в очередной раз попытаются повысить эффективность управ

6 марта 2023, 08:36
Фото: мэрия Белгорода
На их работу ранее жаловались сами горожане. Теперь задачу повысить эффективность управ поставил мэр Валентин Демидов.

Жители Белгорода жалуются, что многие вопросы им легче решать самим, чем обращаться в управы. С таким обращением, например, выступили жители дома на улице Губкина. Он относится к управе «Шумиловская».

Мэр Валентин Демидов в ответ заявил, что на этот год поставлена задача повысить эффективность управ, расширить их полномочия и зону ответственности. По его словам, управы должны быть инструментом управления на местах. Мини-мэрии должны понимать проблемы, общаться с жителями и принимать быстрые решения.

Кроме этого, Демидов сообщил о создании системы разграничения города между ответственными за содержание, санитарную очистку и благоустройство. А действия управ и служб будут нормативно регламентированы. Это позволит контролировать качество работ управ, служб, управляющих компаний и сетевых организаций.

Вопросы о работе управ решаются уже не первый год и не одним мэром города. Инициатором их создания в 2019 году стал Юрий Галдун, занимавший в то время пост главы городской администрации.

Сменивший его Антон Иванов позже заявил, что управы перестали быть мини-мэриями и решают только хозяйственные вопросы, хотя также должны консультировать горожан по вопросам пенсионного характера, медицинского обслуживания и другим. Иванов планировал вернуть управам тот вид, в котором они изначально были задуманы. Однако до этого в итоге не дошло: в конце октября 2022 года Антон Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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#Ольга Аксёнова#Управы#Мэр#Изменения#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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