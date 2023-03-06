В Белгороде в очередной раз попытаются повысить эффективность управ

Сменивший его Антон Иванов позже заявил, что управы перестали быть мини-мэриями и решают только хозяйственные вопросы, хотя также должны консультировать горожан по вопросам пенсионного характера, медицинского обслуживания и другим. Иванов планировал вернуть управам тот вид, в котором они изначально были задуманы. Однако до этого в итоге не дошло: в конце октября 2022 года Антон Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию.