В 2023 году в Белгородской области отремонтируют почти 300 км дорог

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
295 км дорог в Белгородской области отремонтируют в 2023 году. О планах рассказал глава регионального минтранса Сергей Евтушенко.
107,3 км отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также по нацпроекту отремонтируют семь искусственных сооружений. По двум переходящим работы закончены. Сдать объекты планируют в июне. В Новом Осколе начали ремонтировать мост на улице 1 Мая, а в селе Мухоудеровка Алексеевского округа строят новый.
По программам безопасности дорожного движения в планах организовать 52,7 км наружного освещения в 20 населённых пунктах. Помимо этого, должны установить 11 светофоров, 105 переходов с искусственными неровностями, построить 12,5 км тротуаров и 14 остановок. На четырёхполосных дорогах установят 42 км барьерного ограждения.
Дорожники построят 14,6 км дорог, половина из них — в микрорайонах ИЖС. Новые дороги появятся в селе Лопухинка и хуторе Дубравка Губкинского горокруга, в селе Раисовка Прохоровского района.