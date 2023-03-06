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В 2023 году в Белгородской области отремонтируют почти 300 км дорог

6 марта 2023, 14:47
Фото: 1MI
Дорожники отремонтируют мосты и установят освещение на ряде объектов. О планах сообщили в региональном минтрансе.
Сюжет
Дороги

295 км дорог в Белгородской области отремонтируют в 2023 году. О планах рассказал глава регионального минтранса Сергей Евтушенко.

107,3 км отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также по нацпроекту отремонтируют семь искусственных сооружений. По двум переходящим работы закончены. Сдать объекты планируют в июне. В Новом Осколе начали ремонтировать мост на улице 1 Мая, а в селе Мухоудеровка Алексеевского округа строят новый.

По программам безопасности дорожного движения в планах организовать 52,7 км наружного освещения в 20 населённых пунктах. Помимо этого, должны установить 11 светофоров, 105 переходов с искусственными неровностями, построить 12,5 км тротуаров и 14 остановок. На четырёхполосных дорогах установят 42 км барьерного ограждения.

Дорожники построят 14,6 км дорог, половина из них — в микрорайонах ИЖС. Новые дороги появятся в селе Лопухинка и хуторе Дубравка Губкинского горокруга, в селе Раисовка Прохоровского района.

Фото: минтранс Белгородской области
В Белгородской области в 2023 году капитально отремонтируют более 20 мостов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Дороги#Строительство#Нацпроект#Мосты#Освещение#Общество#Касается каждого#Сергей евтушенко
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