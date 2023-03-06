В 2023 году в Белгородской области отремонтируют почти 300 км дорог

107,3 км отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также по нацпроекту отремонтируют семь искусственных сооружений. По двум переходящим работы закончены. Сдать объекты планируют в июне. В Новом Осколе начали ремонтировать мост на улице 1 Мая, а в селе Мухоудеровка Алексеевского округа строят новый.