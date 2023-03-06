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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Стало известно, какие цветы будут украшать белгородские клумбы

6 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI

БГБ готово потратить 99,4 млн рублей на оформление клумб в Белгороде

В 2023 году городские клумбы украсят многолетники, однолетники и кустарники.

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством города. На эти работы организация готова потратить 99 млн 465 тыс. 493 рубля (средства бюджетного учреждения). Исполнителя контракта определят 16 марта в ходе электронного аукциона. Работы по озеленению территорий начнут в течение 40 дней с даты заключения контракта.

Подрядчику предстоит выполнить цветочное оформление территории возле Памятной стелы в честь награждения Белгорода орденом Великой Отечественной войны, клумб возле драмтеатра и дома правительства. Также подрядчик должен высадить цветы на круговой развязке на пересечении Университетской набережной и проспекта Богдана Хмельницкого, на транспортной развязке по улице Николая Чумичова — улицы Победы, возле памятника «Русское слово», возле художественного музея, на Музейной площади, Свято-Троицком бульваре и на круговой развязке на улице Механизаторов и Белгородской сирени.

Также в документах закупки прописаны места, в которых будет произведена выкопка тюльпанов: сквер Ветеранов, художественный музей, Музейная площадь, Свято-Троицкий бульвар, северная сторона у здания правительства области. Работы пройдут после периода цветения. Тюльпаны будут рассортированы по сортам и переданы Белгорблагоустройству.

Городские клумбы планируется засадить однолетними и многолетними растениями, а также кустарниками. В список растений вошли: барбарис, бальзамин, бегония, боярышник, вербена, георгины, гортензия, петуния, розы, туи, шалфей и т. д.

Фото: Госзакупки

Согласно документам закупки, рабочие будут высаживать рассаду утром или в конце дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня. Растения необходимо высаживать во влажную почву. С даты окончания озеленения до 14 октября 2023 года исполнитель контракта должен поливать цветник, удобрять почву, опрыскивать кроны кустарников, обрабатывать газон гербицидами, косить траву и утилизировать растительные остатки.

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