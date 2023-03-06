Стало известно, какие цветы будут украшать белгородские клумбы

Подрядчику предстоит выполнить цветочное оформление территории возле Памятной стелы в честь награждения Белгорода орденом Великой Отечественной войны, клумб возле драмтеатра и дома правительства. Также подрядчик должен высадить цветы на круговой развязке на пересечении Университетской набережной и проспекта Богдана Хмельницкого, на транспортной развязке по улице Николая Чумичова — улицы Победы, возле памятника «Русское слово», возле художественного музея, на Музейной площади, Свято-Троицком бульваре и на круговой развязке на улице Механизаторов и Белгородской сирени.