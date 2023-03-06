Сотрудникам шебекинского рынка помогут обложить павильоны мешками с мокрым песком

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В вечернем прямом эфире к главе округа Владимиру Жданову обратилась сотрудница шебекинского рынка. Она отметила, что мешки с мокрым песком им предоставляют, но также понадобится помощь и с их перемещением: «Кто нам с этим поможет?». Кроме того, женщина предложила в такое неспокойное время снизить арендную плату за помещения из-за низких продаж.
Для безопасности приняли решение обкладывать магазины мешками с песком. Доставку мешков и песка мы организовали. Сегодня работает коммунальная служба и помогает сотрудникам закладывать мешками торговые павильоны. Что касается арендной платы: её мы снизили практически наполовину.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа
Также глава округа сообщил, что на рынке были размещены указатели до ближайших бомбоубежищ.
Напомним, что за время СВО в Шебекинском округе от обстрелов со стороны ВСУ пострадали три торговых центра. Для безопасности торговые павильоны начали обкладывать мешками с мокрым песком.