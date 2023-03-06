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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Сотрудникам шебекинского рынка помогут обложить павильоны мешками с мокрым песком

6 марта 2023, 17:14
Фото: Go31
Также была снижена арендная плата за помещения, отметил глава округа Владимир Жданов.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире к главе округа Владимиру Жданову обратилась сотрудница шебекинского рынка. Она отметила, что мешки с мокрым песком им предоставляют, но также понадобится помощь и с их перемещением: «Кто нам с этим поможет?». Кроме того, женщина предложила в такое неспокойное время снизить арендную плату за помещения из-за низких продаж.

Для безопасности приняли решение обкладывать магазины мешками с песком. Доставку мешков и песка мы организовали. Сегодня работает коммунальная служба и помогает сотрудникам закладывать мешками торговые павильоны. Что касается арендной платы: её мы снизили практически наполовину.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа

Также глава округа сообщил, что на рынке были размещены указатели до ближайших бомбоубежищ.

Напомним, что за время СВО в Шебекинском округе от обстрелов со стороны ВСУ пострадали три торговых центра. Для безопасности торговые павильоны начали обкладывать мешками с мокрым песком.

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#Александра Склярова#Мешки#Безопасность#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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