Сотрудникам шебекинского рынка помогут обложить павильоны мешками с мокрым песком

В вечернем прямом эфире к главе округа Владимиру Жданову обратилась сотрудница шебекинского рынка. Она отметила, что мешки с мокрым песком им предоставляют, но также понадобится помощь и с их перемещением: «Кто нам с этим поможет?». Кроме того, женщина предложила в такое неспокойное время снизить арендную плату за помещения из-за низких продаж.