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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Снова обстрел: ВСУ атаковали белгородское приграничье

6 марта 2023, 13:04
Фото: Bel.ru

Муром в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Под обстрел попало село Муром в Шебекинском округе. Жителей просят незамедлительно пройти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Жителям пришла рассылка от МЧС, где их просят срочно отправиться в укрытия. Комментариев о ситуации от властей пока нет.

Фото: РСЧС

6 марта под огонь противника попало село Солнцевка в Белгородском районе. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Рассылку от спасателей местные жители получили около 12:50.

Также сообщалось об обстреле села Белянка в Шебекинском округе.

Внимание, обстрел: ВСУ открыли огонь по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#СВО#Муром
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