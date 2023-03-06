Снова обстрел: ВСУ атаковали белгородское приграничье

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Жителям пришла рассылка от МЧС, где их просят срочно отправиться в укрытия. Комментариев о ситуации от властей пока нет.
6 марта под огонь противника попало село Солнцевка в Белгородском районе. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Рассылку от спасателей местные жители получили около 12:50.
Также сообщалось об обстреле села Белянка в Шебекинском округе.