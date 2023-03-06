Скандал вокруг собачьего приюта «Лучик надежды»: позиция мэрии Белгорода

Напомним, что не так давно с Натальей Пчёлкиной встретился мэр Белгорода Валентин Демидов. В горадминистрации предложили создать подходящие условия для животных, которых сейчас больше, чем это допустимо по закону, а также привести в порядок документы. Кроме того, глава администрации пообещал заведению поддержку.