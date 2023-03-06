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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Скандал вокруг собачьего приюта «Лучик надежды»: позиция мэрии Белгорода

6 марта 2023, 13:14
Фото: Bel.ru

В мэрии Белгорода прокомментировали скандал вокруг приюта для собак «Лучик надежды»

В мэрии Белгорода ответили на официальный запрос «Бел.Ру» и рассказали о своём видении конфликта в питомнике «Лучик надежды». Напомним, что ранее руководство приюта выступило с критикой Белгорблагоустройства, на площадке которого расположен питомник.

Споры вокруг «Лучика надежды» ведутся ещё с февраля. В частности, сотрудникам приюта не хватает средств на оказание помощи собакам. Кроме того, директор питомника, Наталья Пчёлкина, утверждала, что БГБ продолжает присылать им собак, несмотря на то, что их они не могут принять из-за якобы решения мэрии.

В администрации в ответ на это заявили следующее: автономная некоммерческая организация «Лучик надежды» является самостоятельным юридическим лицом, в хозяйственную деятельность которого мэрия вмешиваться не вправе.

Что касается отправки собак БГБ, то, по данным пресс-службы мэрии, учреждение не направляет безнадзорных животных в «Лучик». Дело в том, что участок и так находится в ведении БГБ.

Также Пчёлкина утверждала, что в Белгорблагоустройстве закупили множество будок для приюта, которые затем, якобы, куда-то пропали. На вопрос издания, где на данный момент находятся будки, в мэрии нам ответили следующее:

МБУ «УБГБ» не может покупать и передавать имущество третьим лицам. Необходимое оборудование и инвентарь закупается учреждением для нужд службы по отлову и содержанию безнадзорных животных МБУ «УБГБ», находится в собственности муниципалитета и расположено на территориях двух участков МБУ «УБГБ».

По словам работников приюта, установленный БГБ шкаф с лекарствами закрыт на замок, ключи от которого «Лучику» не дают. Как заявили в мэрии, их копии есть у соответствующих специалистов в области ветеринарии БГБ.

Также, по данным сотрудников «Лучика», проблемы в их приюте начались после того, как их попросили подписать договор о якобы «липовой» передаче уже списанных собак. В мэрии эту информации опровергли, назвав её не соответствующей действительности.

Напомним, что не так давно с Натальей Пчёлкиной встретился мэр Белгорода Валентин Демидов. В горадминистрации предложили создать подходящие условия для животных, которых сейчас больше, чем это допустимо по закону, а также привести в порядок документы. Кроме того, глава администрации пообещал заведению поддержку.

Подробнее о том, с чего начался конфликт вокруг приюта, — в материале «Бел.Ру».

И лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией
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