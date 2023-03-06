Система «вход-выход» и скидка 7 рублей: на что жаловались белгородские пассажиры

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Всего от пассажиров поступило 120 обращений. Рост за неделю составил 46 жалоб. Как отметил Евтушенко, что касается Белгородской агломерации, обращения касались корректировки работы общественного транспорта.
Есть конкретные замечания и предложения, мы график корректируем там, где это возможно. Если невозможно или нет необходимости, мы людям объясняем.
Сергей Евтушенко
Также чиновник рассказал, что были сбои в работе системы check-in/check-out.
Была потеряна связь со спутником и оплата за проезд выставлялась некорректно. Но людям деньги возвращаются.
Сергей Евтушенко
Были вопросы и по скидке при оплате проезда для пассажиров, кто пользуется приложением «Мир» через телефон системы Андроид.
Напомним, в Алексеевском городском округе с 1 марта перестали ездить автобусы по двум маршрутам. Проблема заключается во временном отсутствии перевозчика.