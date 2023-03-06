Система «вход-выход» и скидка 7 рублей: на что жаловались белгородские пассажиры

Белгородский министр озвучил основные жалобы пассажиров общественного транспорта

За прошедшую неделю количество жалоб, которые касаются общественного транспорта, увеличилось. На что жаловались люди и как решали проблемы, рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.