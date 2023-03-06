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Published Сегодня, 06:40

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Система «вход-выход» и скидка 7 рублей: на что жаловались белгородские пассажиры

6 марта 2023, 06:40
Фото: 1MI

Белгородский министр озвучил основные жалобы пассажиров общественного транспорта

За прошедшую неделю количество жалоб, которые касаются общественного транспорта, увеличилось. На что жаловались люди и как решали проблемы, рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Всего от пассажиров поступило 120 обращений. Рост за неделю составил 46 жалоб. Как отметил Евтушенко, что касается Белгородской агломерации, обращения касались корректировки работы общественного транспорта.

Есть конкретные замечания и предложения, мы график корректируем там, где это возможно. Если невозможно или нет необходимости, мы людям объясняем.
Сергей Евтушенко

Также чиновник рассказал, что были сбои в работе системы check-in/check-out.

Была потеряна связь со спутником и оплата за проезд выставлялась некорректно. Но людям деньги возвращаются.
Сергей Евтушенко

Были вопросы и по скидке при оплате проезда для пассажиров, кто пользуется приложением «Мир» через телефон системы Андроид.

Напомним, в Алексеевском городском округе с 1 марта перестали ездить автобусы по двум маршрутам. Проблема заключается во временном отсутствии перевозчика.

Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута
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#Автобус по расписанию#Кристина Семенчук#Автобус#Жалобы#Сheck-in/check-out#Белгородская область#Сергей евтушенко#Общество
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