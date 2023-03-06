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Updated Сегодня, 15:30

Сбитые ракеты, уровень преступности и отряды теробороны обсуждали белгородцы

6 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
6 марта три ракеты сбили над Новооскольским горокругом, несколько сёл региона обстреляли, в Белгородской области выросло число преступлений с оружием и взрывчаткой, а отряды теробороны патрулируют улицы.

Сбитые ракеты и обстрелы

В Новооскольском горокруге сбили три ракеты. Есть разрушения. Один человек пострадал. В селе, куда упали обломки сбитого объекта, повредило технику и бокс мастерской. В здании выбило окна, пострадали ЛЭП и вышка сотовой связи. Пострадавший мужчина получил ранение руки и брюшной полости.

Кроме того, ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов региона. Под огонь попали сёла Муром и Белянка в Шебекинском горокруге, а также село Солнцевка в Белгородском районе.

Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший
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Отряды теробороны

Улицы Белгородской области уже несколько дней патрулируют отряды территориальной обороны. Полицейские вместе с добровольцами проверяют документы жителей и следят за правопорядком.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что благодарен белгородцам, которые днём работают, а вечером помогают следить за порядком на улицах. Ранее главу региона уже спрашивали об отрядах во время вечернего эфира.

Отряды теробороны уже несколько дней патрулируют улицы Белгородской области
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Рост числа преступлений

В Белгородской области выросло количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Регион стал лидером среди субъектов РФ по приросту такого рода преступлений по состоянию на январь 2023 года. Показатель составил 4100%.

Отмечается и рост числа преступлений, совершённых на дорогах и на улице. На трассах их стало больше на 150%, а на улицах — на 47%. Существенный рост заметили и в сфере незаконного оборота наркотиков — на 248,7%.

Белгородская область лидирует в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой
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