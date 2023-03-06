Сбитые ракеты, уровень преступности и отряды теробороны обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Новооскольском горокруге сбили три ракеты. Есть разрушения. Один человек пострадал. В селе, куда упали обломки сбитого объекта, повредило технику и бокс мастерской. В здании выбило окна, пострадали ЛЭП и вышка сотовой связи. Пострадавший мужчина получил ранение руки и брюшной полости.
Улицы Белгородской области уже несколько дней патрулируют отряды территориальной обороны. Полицейские вместе с добровольцами проверяют документы жителей и следят за правопорядком.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что благодарен белгородцам, которые днём работают, а вечером помогают следить за порядком на улицах. Ранее главу региона уже спрашивали об отрядах во время вечернего эфира.
В Белгородской области выросло количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Регион стал лидером среди субъектов РФ по приросту такого рода преступлений по состоянию на январь 2023 года. Показатель составил 4100%.
Отмечается и рост числа преступлений, совершённых на дорогах и на улице. На трассах их стало больше на 150%, а на улицах — на 47%. Существенный рост заметили и в сфере незаконного оборота наркотиков — на 248,7%.