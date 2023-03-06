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Проект по замещению импортных эфирных масел реализуют на платформе Белгородского НОЦ

6 марта 2023, 14:55
Фото: Евгений Толмачёв
Совместный проект НИУ «БелГУ» и НИИ СХ Крыма по разработке и внедрению научно-технологической продукции в области эфиромасличного растениеводства получил поддержку участников расширенного заседания Наблюдательного Совета НОЦ «Инновационные решения в АПК».

На состоявшемся расширенном заседании Наблюдательного Совета НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» под руководством заместителя губернатора Белгородской области Дмитрия Гладского утверждён отчёт о реализации программы деятельности научно-образовательного центра за 2022 год и рассмотрены предложения для включения в портфель проектов.

Ключевые показатели работы НОЦ озвучил и. о. министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев, сделав акцент на том, что за год в состав научно-образовательного центра вошли пять субъектов (теперь их 20), общее количество организаций-участников увеличилось с 74 до 81, а число реализуемых проектов составило 53, из них 13 были открыты в 2022 году.

В целом на развитие НОЦ «Инновационные решения в АПК» было выделено 82,9 млн рублей из средств бюджета Белгородской области, 119,4 млн руб. — из федерального бюджета, ещё 28 млн руб. получено проектными командами на паритетных условиях (50% на 50%) из средств РНФ и бюджета региона. Были обозначены и успешные с точки зрения коммерциализации проекты каждой из пяти научно-технологических платформ, которые внедрены на предприятиях индустриальных партнёров.

Наблюдательный Совет одобрил включение в портфель НОЦ проекта «Разработка и внедрение научно-технологической продукции в области эфиромасличного растениеводства», который представил доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБУН «НИИСХ Крыма» Владимир Паштецкий.

По словам докладчика, совместный с белгородскими партнёрами проект ориентирован на развитие в регионе эфиромасличного растениеводства и нацелен на импортозамещение. По мнению Владимира Степановича, это позволит обеспечить российский рынок эфирными и парфюмерными маслами, которые в большинстве своём закупаются за рубежом.

Фото: Евгений Толмачёв

На сегодняшний день НИИ сельского хозяйства Крыма культивирует свыше 1200 различных видов эфиромасличных культур. Ключевыми по объёмам являются лаванда узколистная, шалфей мускатный и роза эфиромасличная. Культивируются и лекарственные растения. В Белгородской области хороший результат в своё время показывало выращивание кориандра, укропа и ряда других культур.

Владимир Паштецкий отметил, что проект реализуется не с нуля, уже есть определённые наработки с учёными НИУ «БелГУ». Свою роль НИИ СХ Крыма в первую очередь видит в поставке высококачественного посадочного материала для проведения сортоиспытаний. В перспективе участники проекта намерены расширить спектр адаптированных к климатическим условиям средней полосы культур и совместно с коллективом исследователей под руководством директора НОЦ «Ботанический сад НИУ „БелГУ“, профессора Валерия Тохтаря получить новые высокоурожайные районированные сорта, в том числе лаванды и розы.

Напомним, соглашение о сотрудничестве НИУ «БелГУ» с НИИ сельского хозяйства Крыма было подписано в апреле 2022 года. Тогда ректор Белгородского госуниверситета, профессор Олег Полухин и директор НИИ СХ Крыма Владимир Паштецкий обсудили потенциально интересные для обеих сторон направления как исследовательского, так и прикладного характера.

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#Артем Черненко#БелГУ#Общество#Белгород#Дмитрий Гладский#Юлия Щедрина#Полухин
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