Проект по замещению импортных эфирных масел реализуют на платформе Белгородского НОЦ

Ключевые показатели работы НОЦ озвучил и. о. министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев, сделав акцент на том, что за год в состав научно-образовательного центра вошли пять субъектов (теперь их 20), общее количество организаций-участников увеличилось с 74 до 81, а число реализуемых проектов составило 53, из них 13 были открыты в 2022 году.