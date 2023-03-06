Продуктовый магазин и три дома пострадали при новом обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
ВСУ нанесли удары по центру села Муром, где расположены социальные объекты. По данным губернатора, пострадавших нет.
В результате обстрелов разбит единственный в Муроме продуктовый магазин. С завтрашнего дня для жителей запустят автолавку.
Помимо магазина, пострадали три дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме этого, повреждена линия газоснабжения. Для ликвидации последствий выехали аварийные и оперативные службы.
До этого Муром обстреливали 14 февраля. О повреждениях в тот день ничего не сообщалось.
Сегодня также обстреливали Солнцевку в Белгородском районе и Белянку в Шебекинском горокруге.
Утром 6 марта над Новооскольским горокругом сбили три ракеты.