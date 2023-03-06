Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Продуктовый магазин и три дома пострадали при новом обстреле Белгородской области

6 марта 2023, 14:43
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Село Муром в Шебекинском горокруге опять обстреляли со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, били по центру села. Разбит единственный магазин. Для жителей пустят автолавку. Помимо этого, есть повреждения трёх домов.
Сюжет
Обстрел

ВСУ нанесли удары по центру села Муром, где расположены социальные объекты. По данным губернатора, пострадавших нет.

В результате обстрелов разбит единственный в Муроме продуктовый магазин. С завтрашнего дня для жителей запустят автолавку.

Помимо магазина, пострадали три дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме этого, повреждена линия газоснабжения. Для ликвидации последствий выехали аварийные и оперативные службы.

До этого Муром обстреливали 14 февраля. О повреждениях в тот день ничего не сообщалось.

Утром 6 марта над Новооскольским горокругом сбили три ракеты.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Пострадавший в результате обстрела ВСУ белгородец попал в реанимацию
Узнать подробнее
Читайте также:
Снова обстрел: ВСУ атаковали белгородское приграничьеВнимание, обстрел: ВСУ открыли огонь по Белгородской областиВ Белгороде за неделю восстановили два домовладения, пострадавших в ходе обстрелов
#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Магазин#Автолавка#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
Подпишитесь
В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах
Сегодня, 11:17
Скандал вокруг собачьего приюта «Лучик надежды»: позиция мэрии Белгорода
Сегодня, 13:14
Формат дистанционного обучения могут ввести в ещё двух округах Белгородской области
Сегодня, 18:24
Владельцы Белгородской области. Самый богатый Владимир Зотов и «Агро-Белогорье»
Сегодня, 08:52
Не усматривает оскорблений: почему суд Белгорода отклонил иск Маслова к Бабину
Сегодня, 12:15