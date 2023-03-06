Продуктовый магазин и три дома пострадали при новом обстреле Белгородской области

Село Муром в Шебекинском горокруге опять обстреляли со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, били по центру села. Разбит единственный магазин. Для жителей пустят автолавку. Помимо этого, есть повреждения трёх домов.

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