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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Пострадавший в результате обстрела ВСУ белгородец попал в реанимацию

6 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
Мужчина получил множественные повреждения костей и ранение в области живота. Его прооперировали. Медики оценивают состояние пациента как стабильно тяжёлое, сообщили в региональном минздраве.
Сюжет
Обстрел

Жителя Новооскольского горокруга, пострадавшего во время обстрела со стороны ВСУ, направили в Чернянскую ЦРБ.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Локтев, 47-летний мужчина получил минно-взрывные ранения. У пациента множественные повреждения костей левого предплечья и кисти, открытое проникающие осколочное ранение передней брюшной стенки.

Мужчину прооперировали. Он находится в реанимации. Состояние пострадавшего оценивают как стабильно тяжёлое. Жизни пациента ничего не угрожает.

Напомним, утром 6 марта ВСУ открыли огонь по Новооскольскому городскому округу. Система ПВО сбила три ракеты.

Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший
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