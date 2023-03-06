Пострадавший в результате обстрела ВСУ белгородец попал в реанимацию

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Жителя Новооскольского горокруга, пострадавшего во время обстрела со стороны ВСУ, направили в Чернянскую ЦРБ.
Как рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Локтев, 47-летний мужчина получил минно-взрывные ранения. У пациента множественные повреждения костей левого предплечья и кисти, открытое проникающие осколочное ранение передней брюшной стенки.
Мужчину прооперировали. Он находится в реанимации. Состояние пострадавшего оценивают как стабильно тяжёлое. Жизни пациента ничего не угрожает.
Напомним, утром 6 марта ВСУ открыли огонь по Новооскольскому городскому округу. Система ПВО сбила три ракеты.