Пострадавшая при обстреле Белгородской области парикмахер по-прежнему остаётся в коме

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Парикмахер, пострадавшая при обстреле Шебекино, до сих пор находится в коме. Спустя две недели состояние женщины не улучшилось. Об этом журналистам рассказала директор салона, в котором белгородка работала.
ВСУ обстреляли Шебекино 17 февраля. Снаряд угодил в здание парикмахерской, где находилась её сотрудница. Женщина получила тяжёлые ранения. Её направили в реанимацию.
«Она в коме, получается, две недели. Никакого улучшения. Ещё у неё на данный момент воспаление лёгких, потому что она лежит, не двигается. Очень тяжело. Какая была, такая и осталась», — пояснила директор парикмахерской.
Тем временем само здание восстанавливают. Строители разобрали завалы, покрасили стены, подключили отопление. Уже совсем скоро салон вновь начнёт принимать клиентов.