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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Пострадавшая при обстреле Белгородской области парикмахер по-прежнему остаётся в коме

6 марта 2023, 14:53
Фото: ГТРК «Белгород»
Уже порядка двух недель жительница региона остаётся в московской больнице. Её состояние не улучшилось, сообщили в ГТРК «Белгород».
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Обстрел

Парикмахер, пострадавшая при обстреле Шебекино, до сих пор находится в коме. Спустя две недели состояние женщины не улучшилось. Об этом журналистам рассказала директор салона, в котором белгородка работала.

ВСУ обстреляли Шебекино 17 февраля. Снаряд угодил в здание парикмахерской, где находилась её сотрудница. Женщина получила тяжёлые ранения. Её направили в реанимацию.

«Она в коме, получается, две недели. Никакого улучшения. Ещё у неё на данный момент воспаление лёгких, потому что она лежит, не двигается. Очень тяжело. Какая была, такая и осталась», — пояснила директор парикмахерской.

Тем временем само здание восстанавливают. Строители разобрали завалы, покрасили стены, подключили отопление. Уже совсем скоро салон вновь начнёт принимать клиентов.

Видео: ГТРК «Белгород»
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