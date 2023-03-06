После работы ПВО в Белгородской области повредило технику и постройки

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Сети показали кадры с места падения обломков ракет. Их сегодня система ПВО сбила над Новооскольским горокругом.
В одном из населённых пунктов пострадали постройки и техника. Глава сельского поселения Артём Клочков поделился подробностями.
«Раскидало кассетные боеприпасы. Пострадала техника: трактор, манипулятор. Пострадал бокс мастерской. Выбиты стёкла, угол здания пострадал, линия электропередачи, вышка телефонной связи. В данный момент производятся работы по ремонту всего оборудования», — рассказал Клочков.
Над городским округом сегодня, 6 марта, сбили три ракеты. Известно, что пострадал один человек. Мужчине осколками ранило руку.
Главврач Чернянской ЦРБ рассказала о состоянии пострадавшего после обстрела. Он получил ранение брюшной полости, а не только руки, как сообщалось ранее. Мужчина находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Медики при операционном вмешательстве извлекли осколки. Жизни белгородца ничего не угрожает.