После работы ПВО в Белгородской области повредило технику и постройки

Раненный при обстреле Белгородской области мужчина остаётся в больнице

В Сети показали, как пострадал Новооскольский горокруг после того, как утром там сбили три ракеты. Сюжет опубликовали в Telegram-канале «Мира Белогорья». Тем временем главврач Чернянской ЦРБ рассказала, что у пострадавшего при обстреле было не только ранение руки, но и ранение брюшной полости.