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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

После работы ПВО в Белгородской области повредило технику и постройки

6 марта 2023, 11:50
Фото: Telegram-канал «Мир Белогорья»

Раненный при обстреле Белгородской области мужчина остаётся в больнице

В Сети показали, как пострадал Новооскольский горокруг после того, как утром там сбили три ракеты. Сюжет опубликовали в Telegram-канале «Мира Белогорья». Тем временем главврач Чернянской ЦРБ рассказала, что у пострадавшего при обстреле было не только ранение руки, но и ранение брюшной полости.
Сюжет
Обстрел

В Сети показали кадры с места падения обломков ракет. Их сегодня система ПВО сбила над Новооскольским горокругом.

В одном из населённых пунктов пострадали постройки и техника. Глава сельского поселения Артём Клочков поделился подробностями.

«Раскидало кассетные боеприпасы. Пострадала техника: трактор, манипулятор. Пострадал бокс мастерской. Выбиты стёкла, угол здания пострадал, линия электропередачи, вышка телефонной связи. В данный момент производятся работы по ремонту всего оборудования», — рассказал Клочков.

Видео: Telegram-канал «Мир Белогорья»

Над городским округом сегодня, 6 марта, сбили три ракеты. Известно, что пострадал один человек. Мужчине осколками ранило руку.

Главврач Чернянской ЦРБ рассказала о состоянии пострадавшего после обстрела. Он получил ранение брюшной полости, а не только руки, как сообщалось ранее. Мужчина находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Медики при операционном вмешательстве извлекли осколки. Жизни белгородца ничего не угрожает.

Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Разрушения#Видео
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