Порядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:15
Как рассказал Тюпин, из 467 систем оповещения в регионе не сработала 21 единица — это 4%. Из них:
Тюпин отметил, что, согласно нормативам, неисправно может быть до 10% сирен. Таким образом, регион в норму уложился, а система оповещения, в целом, сработала.
Согласно инфографике, больше всего неисправных сирен было в Шебекинском горокруге (4 единицы), Корочанском районе (3 единицы), Валуйском горокруге (3 единицы) и Красногвардейском районе (3 единицы).
Также, по словам замначальника, не хватило машин с сиренами: для улучшения ситуации Тюпин предложил главам актуализировать все договоры с компаниями и переработать маршруты движения автомобилей. Кроме того, желательно провести ревизию всех сирен.
Напомним, что 1 марта в регионе проходила проверка систем оповещения. Многие белгородцы пожаловались на то, что не слышали сирену вообще: Вячеслав Гладков поручил сообщения жителей изучить, а систему — модернизировать.