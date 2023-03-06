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Порядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской области

6 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI
О результатах мартовской проверки работы систем оповещения в Белгородской области рассказал во время оперсовещания первый замначальник ГУ МЧС Андрей Тюпин. По его словам, регион уложился в нормативы.

Как рассказал Тюпин, из 467 систем оповещения в регионе не сработала 21 единица — это 4%. Из них:

  • 8 электромеханических сирен региональной системы оповещения — 3%;
  • 9 сирен на балансе муниципальных образований — 5%;
  • 4 сирены были выведены на ремонт — 2%.

Тюпин отметил, что, согласно нормативам, неисправно может быть до 10% сирен. Таким образом, регион в норму уложился, а система оповещения, в целом, сработала. 

Согласно инфографике, больше всего неисправных сирен было в Шебекинском горокруге (4 единицы), Корочанском районе (3 единицы), Валуйском горокруге (3 единицы) и Красногвардейском районе (3 единицы).

Также, по словам замначальника, не хватило машин с сиренами: для улучшения ситуации Тюпин предложил главам актуализировать все договоры с компаниями и переработать маршруты движения автомобилей. Кроме того, желательно провести ревизию всех сирен. 

Напомним, что 1 марта в регионе проходила проверка систем оповещения. Многие белгородцы пожаловались на то, что не слышали сирену вообще: Вячеслав Гладков поручил сообщения жителей изучить, а систему — модернизировать. 

«Есть, над чем работать». Гладков — о системе оповещения в Белгородской области
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#Артем Черненко#Общество#Сирена#Неисправность#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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