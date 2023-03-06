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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

Отряды теробороны уже несколько дней патрулируют улицы Белгородской области

6 марта 2023, 05:14
Фото: 1MI
Сотрудники полиции вместе с отрядами теробороны проверяют документы жителей и следят за правопорядком, отметил глава региона.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что уже на протяжении нескольких дней отряды теробороны патрулируют улицы сёл и городов региона.

Могу сказать, что уже несколько дней они вместе с сотрудниками полиции патрулируют улицы наших сел и городов, проверяют документы, следят за правопорядком. Я хотел сказать большие слова благодарности этим мужественным людям, которые днем работают, а вечером по зову своего сердца встают на защиту своей родной земли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее главе региона в вечернем прямом эфире поступал вопрос о самообороне: будут ли они патрулировать улицы Белгородской области? В тот раз Вячеслав Гладков ответил, что всё необходимое для этого делается, однако детали уточнять не стал.

Гладков рассказал, будут ли отряды теробороны патрулировать улицы региона
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#Александра Склярова#Тероборона#Самооборона#Спецоперация#СВО#Безопасность#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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