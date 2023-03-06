Отряды теробороны уже несколько дней патрулируют улицы Белгородской области

Напомним, что ранее главе региона в вечернем прямом эфире поступал вопрос о самообороне: будут ли они патрулировать улицы Белгородской области? В тот раз Вячеслав Гладков ответил, что всё необходимое для этого делается, однако детали уточнять не стал.