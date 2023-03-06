Отряды теробороны уже несколько дней патрулируют улицы Белгородской области

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что уже на протяжении нескольких дней отряды теробороны патрулируют улицы сёл и городов региона.
Могу сказать, что уже несколько дней они вместе с сотрудниками полиции патрулируют улицы наших сел и городов, проверяют документы, следят за правопорядком. Я хотел сказать большие слова благодарности этим мужественным людям, которые днем работают, а вечером по зову своего сердца встают на защиту своей родной земли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ранее главе региона в вечернем прямом эфире поступал вопрос о самообороне: будут ли они патрулировать улицы Белгородской области? В тот раз Вячеслав Гладков ответил, что всё необходимое для этого делается, однако детали уточнять не стал.