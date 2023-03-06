Особый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ для белгородских выпускников могут утвердить в марте

Первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко уточнил, что об отмене ЕГЭ говорить пока рано, поскольку можно изменить, например, формат аттестации. В целом же парламентарии считают меру оправданной из-за того, что в приграничных районах находится как минимум по одной школе.