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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Особый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ для белгородских выпускников могут утвердить в марте

6 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
В этом месяце Госдума собирается принять законопроект, согласно которому школьники из приграничья будут сдавать экзамены в особом порядке. Мера коснётся регионов, подвергающихся обстрелам со стороны Украины, пишут «Известия».
Сюжет
ЕГЭ

Депутаты Госдумы предлагают утвердить особый порядок сдачи итоговой аттестации в школах, находящихся в приграничных районах. Мера коснётся Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей — всех тех регионов, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Авторами предлагаемого законопроекта выступают депутат Госдумы от Курской области Ольга Германова, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и ряд других депутатов и сенаторов. Они предлагают ввести особый порядок итоговой аттестации в отдельных школах. Правительству остаётся определить, в каких регионах и школах будут действовать новые меры.

Работу планируют проводить совместно с регионами. В марте профильные ведомства должны подсчитать точное количество школ и учеников, которых затронет законопроект. Совсем без экзаменов не обойдётся — школьникам предложат сдать ЕГЭ в безопасном месте или контрольные испытания в вузах.

Такая мера уже действует в присоединённых ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. На Крым и Севастополь инициатива распространяться не будет.

Первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко уточнил, что об отмене ЕГЭ говорить пока рано, поскольку можно изменить, например, формат аттестации. В целом же парламентарии считают меру оправданной из-за того, что в приграничных районах находится как минимум по одной школе.

Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Брянская область#Курская область#ЕГЭ#Образование#Приграничье#Экзамены#Огэ#Выпускники
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