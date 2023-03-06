Огурцы стали деликатесами, а капуста подешевела: что происходит с ценами

Сравнение цен показало, что за год огурцы подорожали почти в полтора раза. За огурцы из Азербайджана придётся вовсе отдать в два раза больше, чем указано на сайте Росстата — 285,66 рубля за 1 кг. Цены на огурцы всегда ползут вверх начиная с сентября. В этом году некоторые тепличные хозяйства подняли цены на 35%.