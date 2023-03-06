Огурцы стали деликатесами, а капуста подешевела: что происходит с ценами

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Чтобы выяснить, насколько сильно цены изменились за год, издание взяло данные Росстата за неделю с 13 февраля 2023 года и сравнило их с тем же периодом 2022 года.
Выяснилось, что подорожавших за год продуктов больше, чем подешевевших. Из 43 позиций, только восемь показали снижение в цене.
Среди лидеров подорожавших продуктов — лук репчатый. Цена за килограмм в этом феврале составила 48,63 рубля против 31,52 за февраль прошлого года. Стоимость выросла на 54,28%.
Огурцы набрали в цене 42,84%. В феврале 2023 года в среднем за килограмм просили 285,66 рубля, а в 2022 году — 199,98 рубля.
Килограмм маргарина в феврале этого года стоил 246,67 рубля, в прошлом — 180,38 рубля. Рост — 34,53%.
Россия не обеспечивает себя луком в полном объёме. Около 10% импорта идёт из стран Центральной Азии. По словам специалистов, в прошлом году в этих странах были неблагоприятные погодные условия. В Узбекистане на неотапливаемых складах из-за мороза испортилась часть урожая. Из-за этого власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана запретили экспорт лука в соседние страны, включая Россию.
Сравнение цен показало, что за год огурцы подорожали почти в полтора раза. За огурцы из Азербайджана придётся вовсе отдать в два раза больше, чем указано на сайте Росстата — 285,66 рубля за 1 кг. Цены на огурцы всегда ползут вверх начиная с сентября. В этом году некоторые тепличные хозяйства подняли цены на 35%.
Производители объясняют скачок цен ростом тарифов: с 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию проиндексированы на 9%. А себестоимость огурцов на 50% формируется из затрат на энергоресурсы.
Кроме этого, производители в прошлом году искали замену голландским семенам в Китае и Индии, что привело к сбою графиков посева.
Проблемы с импортом сказались и на маргарине. В прошлом году выросли мировые цены на масличные, импортное пальмовое масло. Расходы на логистику выросли в четыре раза. Цены на маргарин продолжают расти, а значит, проблемы с импортом и логистикой производители пока не решили.
Килограмм свежей белокочанной капусты в среднем за февраль этого года стоил 26,10 рубля. В прошлом цена была 63,32 рубля. Стоимость упала на 58,78%.
На 26,93% подешевел картофель — 35,24 рубля в этом году против 48,23 рубля в феврале прошлого года. Столовая свёкла тоже скинула в цене 21,84% — 35,97 рубля в феврале 2023 года, 46,02 рубля за аналогичный период прошлого года.
Овощи из борщевого набора показали хороший урожай в прошлом году, что способствовало снижению цен на них. На складах собрали рекордные запасы картофеля.
Немного снизились цены на свинину и курятину. Это связано с инвестициями в отрасль. За год производство мяса птицы выросло на 4,9%, свинины — на 5%.
Издание приводит исследование НАФИ, которое показывает, что 67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годности. А 25% респондентов покупают продукты со скидками. Только 28% опрошенных не покупают уценённые продукты.