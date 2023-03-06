Очевидцы назвали возможную причину крупного пожара в Белгороде

Во время пожара из дома эвакуировали около 30 человек с восьмого и девятого этажей. Пострадавших нет. Огонь перекинулся на соседний балкон. Оба балкона потушили, но пламя повредило не только их, но и вещи, хранившиеся там. Официальных причин пожара пока не называют.