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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Очевидцы назвали возможную причину крупного пожара в Белгороде

6 марта 2023, 09:50
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
В Сети появилось предположение, что пожар в многоэтажке на улице Будённого в областном центре начался из-за неудачного запуска фейерверка. Подтверждения этой информации не было. Тем временем пострадавшие ищут свидетелей, чтобы подтвердить версию.
Сюжет
Пожар

Поздно вечером 5 марта на улице Будённого загорелся балкон на седьмом этаже многоквартирного дома. Жители двора предполагают, что к пожару привёл фейерверк, который попал в открытый балкон.

Один из очевидцев рассказал, что услышал треск, когда был на кухне. В местных пабликах теперь ищут остальных свидетелей произошедшего.

Во время пожара из дома эвакуировали около 30 человек с восьмого и девятого этажей. Пострадавших нет. Огонь перекинулся на соседний балкон. Оба балкона потушили, но пламя повредило не только их, но и вещи, хранившиеся там. Официальных причин пожара пока не называют.

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#Ольга Аксёнова#Пожар#Балкон#Фейерверк#Очевидцы#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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