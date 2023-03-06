Очевидцы назвали возможную причину крупного пожара в Белгороде

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Поздно вечером 5 марта на улице Будённого загорелся балкон на седьмом этаже многоквартирного дома. Жители двора предполагают, что к пожару привёл фейерверк, который попал в открытый балкон.
Один из очевидцев рассказал, что услышал треск, когда был на кухне. В местных пабликах теперь ищут остальных свидетелей произошедшего.
Во время пожара из дома эвакуировали около 30 человек с восьмого и девятого этажей. Пострадавших нет. Огонь перекинулся на соседний балкон. Оба балкона потушили, но пламя повредило не только их, но и вещи, хранившиеся там. Официальных причин пожара пока не называют.